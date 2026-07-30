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▲蔡鈞如引述台劇悲傷五階段，暗酸對造。（圖／翻攝自Threads）

范姜彥豐日前突然搬離住處，他在社群平台揭露因房子被粿粿賣掉，雖然是共有財產，但無奈他沒有權力決定，沒想到粿粿方面透過律師發表聲明，稱已經多次提醒，不少人開始說范姜賣慘，再度鬧上新聞版面，范姜的代理律師蔡鈞如在Threads上引述《俗女養成記》的悲傷五階段，疑似偷酸女方不認錯還硬拗，引來關注。蔡鈞如在Threads上發布一則貼文，直呼自己很少追劇，但前幾年看了《俗女養成記》，有個片段印象深刻，「就是女主角謝盈萱對悲傷五部曲的演繹，第一部曲就是否認。不知為何我現在想到我那死不認錯還想硬拗的對造們，都打輸我們了，還不只是輸一次而已，還想硬拗？都過那麼久了，承認自己錯誤很難嗎？」蔡鈞如更稱，「繼續否認吧，第一部曲不開始，距離接受非常難，求神拜佛都沒用、讀再多放下都是騙自己而已，好好笑。」巧的是，范姜彥豐日前也發布7點聲明澄清，自己出了四分之一的頭期款與四成的房貸，暫停支付房貸，是因為雙方對財產分配無共識，「我未討回的款項早足以支付3至4年房貸，暫停支付是合理安排。」並揭露對方在假扣押撤銷2天內，連新屋主都還沒看過房子，就閃電過戶並要求搬離，「搬遷事件討論至此，不再做無止境的口水戰。」