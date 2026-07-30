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▲林逸欣吃月餅也不忘分享給過世的父親。（圖／翻攝自林逸欣 Shara﻿ FB）

女星林逸欣在4月發影片證實她的爸爸、也就是知名神經內科林春銘醫師，因癌症過世的消息，讓許多人都感到震驚又不捨，林逸欣也承諾會與家人堅強的繼續生活。而25日她分享一段，帶著月餅提前回家陪媽媽過中秋節的影片，還直接說出：「我拿一個給爸爸吃。」接著便走到供桌前，雙手合十向爸爸說話，直接逼哭大批粉絲，淚崩表示：「妳愛及愛妳的人永遠在心中。」林逸欣在影片中帶著許多月餅回家分享給媽媽跟哥哥，在大家都一起品嘗後，她說：「我拿一個給爸爸吃。」媽媽也在一旁輕聲說好。接著林逸欣就走到窗邊的供桌前，面帶笑容的跪下，「今天是2026年，已經要中秋節，中秋節快樂，大家團圓啦。」媽媽和哥哥還在一旁配合的歡呼，一家人如同向父親承諾的一般，繼續堅強的過生活。而林逸欣與家人自然提到父親的模樣，也逼哭大批粉絲，「看到妳分享給爸爸時，眼睛是亮晶晶的，感覺爸爸只是換個型態存在而已，還是陪伴在你們的身邊」、「聽到逸欣說：『我拿一個給爸爸吃』，我的眼淚就奪眶而出，妳愛及愛妳的人永遠在心中。」