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台股近日出現暴跌，兩天跌掉近3600點，雖然今（30）日出現反彈，但仍引發投資人及立委關注，尤其是國安基金動向。對此，國安基金執行秘書、操盤手、也是財政部次長阮清華在立法院財委會表示，國安基金進場有一定條件限制，一定要碰到重大事件，導致信心崩盤、市場失序才會進場，國安基金會密切注意國內外政經情勢，「如果有一些失序狀況會做適度處理」。阮清華表示，國安基金不會干預股市，股市本來就有漲有跌，最近台股表現主要受到國際局勢影響，畢竟台股與國際股市有高度連動，國際股市不好，台股也會受影響。他認為，股市有漲有跌正常情況，事實上，今日台股又恢復上漲，最近的狀況就是震盪型態。他強調，國安基金進場都有一定條件限制，一定要碰到重大事件，導致信心崩盤、市場失序才進場，國安基金最近3次進場就是因新冠疫情、俄烏戰爭升息、台美關稅這些特殊狀況。他說，國安基金目前立場，密切注意國內外政經情勢，「若有一些失序狀況會做適度處理」。