我是廣告 請繼續往下閱讀

▲涮乃葉被爆料昨日晚餐時段有老鼠出現在自助餐檯甜點區，後有服務人員出面丟棄食材並予以清潔，業者也宣布該分店今日暫停營業。（圖／爆料民眾授權提供）

▲雲雀國際股份有限公司發出聲明稿（圖／雲雀國際股份有限公司提供）

台北鼠患還在？民眾向《NOWNEWS今日新聞》爆料指出，昨（29）日晚餐時段在個人火鍋品牌「涮乃葉」信義區某分店用餐，驚見老鼠竟大逛自助餐檯甜點區，網友向現場跟服務人員反應，「沒想到服務人員竟只有解釋一下百貨公司管線老舊問題，然後就走了」，中間還看到有客人前往拿取甜點，直到歷程大約20分鐘後才有人處理並清潔。涮乃葉回覆，當晚後來有將餐檯上的食材都廢棄，並加強清潔，當晚也幫顧客免單，也決議該分店今天暫停營業、加強清消作業。個人火鍋品牌「涮乃葉」被網友驚爆餐廳內出現老鼠，還爬過餐檯上的甜點區，因為服務人員一開始還未有任何動作，讓該名網友感到驚訝，又發現有客人再度前往拿取甜點，所以趕緊再度向業者提醒，總時間約歷程20分鐘後才開始處理。而該店店長有出面解釋，一開始聽聞老鼠僅短暫出現在地面，因此才未處理自助餐檯上的食物，後有趕緊補救，丟棄食材並且加強清潔。而原PO則表示，他不是要刁難服務人員，他在意的是一開始「完全不作為、還放任讓客人繼續拿老鼠跑過區域的食物」這件事。而「涮乃葉」隸屬的雲雀國際股份有限公司也發出聲明，今（30）日該分店將暫停營業一天，並表示針對昨日本公司門市發生之病媒事件，造成顧客疑慮與困擾，本公司深感抱歉，並感謝各界的關注與監督。事件發生後，本公司已第一時間啟動食品安全應變程序，並執行以下措施：事件發生當日針對相關區域進行食材廢棄與更新，並對客席區、廚房、備料區、倉儲區、天花板、管線及排水設施等所有死角進行全面清消。7/30 門市自主暫停營業，委由專業病媒防治公司進行徹底勘查，進行再次清消並鎖定建築物管道、天花板夾層與進出動線，完成入侵途徑封堵與防護設施增設。全面清查門市所有食材、包材及接觸器具，對有疑慮之物品一律銷毀處置，確保無食安風險。完成環境改善後，將由專業病媒公司持續進行追蹤監測，並建立高頻率的巡檢與定期防治機制。本公司將以此次事件為戒，全面升級全品牌門市之病媒防治與食品安全管理標準，並接受主管機關複查，以最高標準守護每位顧客安心用餐的權益。