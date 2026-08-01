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▲首次執導MV就獻給宇宙人（如圖），嚴藝文透露向唱片公司提出邀約，沒想到他們一口答應。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲嚴藝文透露接下來將開始閉關寫新劇，預計準備1年半的時間。（圖／記者嚴俊強攝影）

金曲樂團宇宙人為影集《欠妳的那場婚禮》量身打造主題曲〈沒有人像我一樣〉，上線後在YouTube上累積百萬瀏覽，好評不斷。而MV則邀請到導演嚴藝文執導，日前，嚴藝文與宇宙人一同接受《NOWNEWS今日新聞》採訪分享拍攝趣事，首度執導MV的嚴藝文笑說「暫定這是最後一次。」如今全劇已播畢，宣傳期也告一段落，嚴藝文透露接下來將閉關寫新劇本，面對小S、胡瓜都紛紛向她喊話想演戲，嚴藝文也抱持開放態度，並提到未來希望能嘗試與世界末日有關的題材。首次執導MV就獻給宇宙人，嚴藝文被問到合作契機？她表示：「我只知道我要拍樂團，之前就有聽過宇宙人的歌，我都很喜歡，但實際沒有過合作。」後來她向唱片公司提出邀約，沒想到宇宙人一口答應，讓嚴藝文笑說：「我還擔心他們會心想『有夠俗的』，結果他們馬上說OK。」也就有了此次的合作。嚴藝文過去曾拍攝《俗女養成記》、《影后》等夯劇，獲得觀眾迴響，然而第一次拍攝MV的她，事前卻相當焦慮，「因為它跟拍劇的節奏不一樣，很不能適應，我都覺得好像拍不完，看到時間表總心想天啊！我怎麼可能拍得完？」不過，嚴藝文也透露在片場宇宙人或是演員朱軒洋等都給她蠻安定的力量，讓她不會這麼慌。被問到之後是否還會考慮拍MV，嚴藝文笑回：「我先暫定最後一次好了。」除非之後有真的很有趣的題材，或是有感覺的歌，否則暫時先不考慮執導MV。而隨著《欠妳的那場婚禮》全劇已播畢，宣傳期也告一段落，嚴藝文透露接下來將開始閉關寫新劇，預計準備1年半的時間，她也幽默直呼：「我最近看到自己的臉，看到快要吐了。」讓一旁的宇宙人虧說：「妳的演算法應該要洗一下，可以多看點宇宙人。」值得一提的是，嚴藝文先前上節目宣傳時，小Ｓ、胡瓜都紛紛向她討個角色演，被問到選角上是否更加困難？她則回答：「不會難，因為我選角蠻憑直覺的，但我很感謝他們願意演，我是很開放的。」嚴藝文也提到，之後會想嘗試跟世界末日有關的題材，讓宇宙人馬上問：「那這部戲會有配樂嗎？」想提前卡位，讓眾人聽了笑翻。