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《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）近日在節目中爆料，洛杉磯湖人與克里夫蘭騎士目前正「極度積極」爭取22歲潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）加盟。不過這筆交易能否成真，關鍵不僅需要庫明加本人點頭，還得看亞特蘭大老鷹隊是否願意配合進行複雜的「先簽後換」。有趣的是，騎士隊能加入庫明加爭奪戰，全靠剛加盟的球星哈登（James Harden）。查拉尼亞透露，哈登團隊與騎士球團目前「刻意延後」正式完成新合約的簽署，目的就是為了幫騎士保留最大的薪資彈性。查拉尼亞在《NBA Today》節目中指出，湖人與騎士都將庫明加視為能立即提升戰力、具備先發實力的核心球員。然而，由於薪資架構限制，兩隊若想順利簽下這位前鋒，唯一的途徑就是透過「先簽後換」。「無論最終達成什麼樣的交易，很可能都會採用先簽後換的形式，」查拉尼亞透露，「因此湖人和騎士都需要老鷹隊在交易中配合，同時也必須確保庫明加本人在潛在的合約方案上與各方達成一致。」儘管騎士隊對庫明加展現強烈興趣，但他們的薪資空間卻面臨嚴峻考驗。資深記者費雪（Jake Fischer）報導指出，騎士目前正在努力構建一份既能滿足老鷹要求、又不會觸犯NBA第一層土豪稅線（First Apron）限制的交易包裹。有趣的是，騎士隊能持續運作這筆交易，全靠剛加盟的球星哈登（James Harden）。查拉尼亞透露，哈登團隊與騎士球團目前「特意延後」正式完成新合約的簽署，目的就是為了幫騎士保留最大的薪資彈性，讓騎士籃球營運總裁總裁奧特曼（Koby Altman）有更多時間在自由市場補強。雖然老鷹隊肯定不會輕易把球員送給東區競爭對手，且騎士目前是否願意為了配平薪資打包史特魯斯（Max Strus）、施羅德（Dennis Schröder）等球員，同時附帶高價值首輪籤仍是問號，但騎士在爭奪庫明加的戰役中依然保有獨特優勢。庫明加去年夏天曾留在克里夫蘭自主訓練，且他過去在金州勇士隊時期，就曾與現任騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）建立深厚的師徒情。；此外，騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）據傳也相當支持球隊追求庫明加。