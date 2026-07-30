我是廣告 請繼續往下閱讀

盧秀燕拋「合併選舉」：別讓人民跑兩趟投票

中選會主委游盈隆今年4月21日上任後，今（30）日下午將首度拜會台中市長盧秀燕，引發地方政壇關注。盧秀燕今天證實此事，表示雙方將在議會行程結束後會面，推測游盈隆此行是為年底九合一選舉及公投選務而來。她也針對台北市長蔣萬安提出的「倒閣」主張，表示若倒閣成功、立法院解散，勢必舉行立委改選，希望中央與地方選舉合併舉辦，避免「勞民又傷財」。游盈隆今天下午將先到台中市選委會視察，隨後拜會台中市政府。由於前任中選會主委李進勇過去視察地方選務時，未曾安排拜會市府首長，此次游盈隆上任後首度到訪台中市政府，也讓地方政壇格外關注。盧秀燕上午赴台中市議會前受訪時證實，雙方會面安排在議會行程結束後。游盈隆並未事先說明拜會原因，但她推測應與年底九合一選舉及公投選務有關。她指出，台中市選舉人數超過全國十分之一，是全國重要選區，選務工作相當繁重，「不管是什麼原因，我們都表示歡迎。」媒體追問，若蔣萬安提出的倒閣構想成真，是否支持年底中央、地方選舉合併辦理？盧秀燕表示，今年原就是地方九合一選舉年，若倒閣成功並依法解散立法院，依照憲法規定必須辦理立委改選。她認為若真出現這樣的情況，中央與地方選舉應同步舉行，「我希望到時候是合併選舉，這樣比較妥當。」她指出，如果兩場選舉時間相近卻分開投票，不僅增加行政成本，也讓選民必須往返投票，「時間這麼近，分兩次投票，實在勞民傷財。」盧秀燕表示，民眾應該不樂見短時間內兩度投票。若倒閣成功，年底將可能出現我國首次中央選舉與地方選舉合併辦理的情況。