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高雄一旦敗選 漂浪島嶼：民進黨少一顆東昇太陽

距離年底縣市首長選舉倒數4個月，台北市長蔣萬安近期政治動作頻頻，不僅率先開出第一槍號召支持者725上凱道，接著又再度將「倒閣」議題搬上檯面，更公開表態稱高雄市長陳其邁是新閣揆的合適人選，讓外界不免聯想是否在為2028總統大選提前布局。對此，作家「漂浪島嶼」認為，蔣萬安無需急著倒閣，如果國民黨能夠勝選高雄，引發的骨牌效應，絕對超乎想像。漂浪島嶼表示，蔣萬安提倒閣，藍白立委未必同意，但是要卓榮泰院長下台，並非只有倒閣一途，全力勝選高雄市，也會讓卓榮泰扛上敗選責任下台。2026年縣市長大選，高雄市作為輸贏指標，成為重挫民進黨的關鍵，一旦高雄失利，在民進黨內，勢必引發權力的動盪與重組。漂浪島嶼提到，2019年賴清德院長，就是敗選後下台，卓榮泰難逃相同命運，所以再過4個月選舉，敗選扛責院長下台，國民黨何必急於一時。另外，萬一民進黨敗選高雄，連帶責任就是高支持度的陳其邁市長，是否需要背負輔選失利之責，一旦連帶扛責，如何再上高位接任閣揆？而官途受到重挫，也讓民進黨少了一顆東昇太陽。漂浪島嶼續指，最大風暴在於，萬一高雄敗選，卓榮泰、陳其邁相繼扛責，成為賴清德的敗選防火牆，若仍無法停止綠營悲憤，上天下海找戰犯的怒火，可能就會重演英德大戰2.0版。2018年民進黨縣市長大敗，蔡英文總統辭去黨主席，但是全黨對於敗選之責，憤怒擔憂並未停息；2019年因為敗選下台的賴清德院長，登記黨內初選參選總統，掀起一場激烈廝殺的英德大戰。「所以蔣萬安無需急著倒閣，也不必推薦帶插針，如果國民黨能夠勝選高雄，引發的骨牌效應，絕對超乎想像。」不過，漂浪島嶼指出，事有兩面，如果民進黨守住高雄，甚至反贏新北或台中一地，到時就變成國民黨的風暴欲來，黨主席扛責下台，新主席等人接任，2028大致無望，只能等待2032。所以高雄選戰很重要，決定風暴的方向，也決定太陽的昇落。