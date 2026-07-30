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立法院昨召開總預算協商，但朝野卻吵得不可開交，院長韓國瑜今（30）日再度主持，為了加快速度希望精細化總預算，沒想到卻大動肝火，不僅訓斥頻頻想發言的國民黨立委翁曉玲，就連聲援翁的民眾黨團總召陳清龍也掃到颱風尾，稱「只有單方面行政部門說明，黨團都不說法」，韓國瑜則直接回嗆「陳總召你現在不是在講話啊，我已經裁示保留了，大家還有什麼意見？我已經照你的意思你還有什麼意見，這會到底還要不要開」，讓陳清龍摸摸鼻子說「形成共識，尊重院長」。翁曉玲提案全刪行政院施政及法制業務1437萬預算，韓國瑜聽完張惇涵說明後，裁示保留，翁曉玲則數度插嘴寫要說明，惹火韓國瑜說「今天是黨團幹部會議，今天是黨團會議為主，除了提案委員，有意見召委當然可以說明，但是以黨團幹部，昨天太多其他非黨團幹部發言，造成整個氣氛大家都知道，我今天以黨團幹部發言為主，提案委員還有刪減可能當然可以發言，你堅持就保留，我們1300多個案子，翁委員」此時陳清龍出面聲援翁曉玲，說「預算審查，院長有請部會首長說明，秘書長也說明，至少我們提案委員有黨團在這邊，必要是不是可以精簡的表達、發言，對預算彼此做一個討論，只有單方面都行政部門的說明，黨團都不講話，那等於單方面的一個發表」。沒想到陳清龍講完話後，韓國瑜直接反問「陳總召你現在不是在講話嗎？」，讓陳清龍尷尬說「我提出建議阿」，韓國瑜則直接說「黨團幹部舉手隨時可以講話，蔡（其昌）總召、（林）沛祥書記長，你們隨時可以發言」。韓國瑜似乎是凍未條，隨後反問「我已經裁示保留了，大家還有什麼意見，我們1300多件案子，我已經照你的意思你還有什麼意見，這會到底還要不要開？我已經裁示保留，有意見二輪可以表達意見，我們先加快速度」，韓國瑜解釋，到2輪可能保留500、800案給大家再發言，這有什麼意見？現在把時間省下來，包括明天下午要繼續協商，下週二、三、四都要繼續協商，一定要第一輪大家有共識，把1300多個案子去化多少，立法院預計8/7要全部通過。韓國瑜連珠炮講完後詢問，「各位黨團幹部有沒有意見，我們繼續處理」，陳清龍則摸摸鼻子說「形成共識尊重院長」。