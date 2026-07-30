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▲2026 年迄今台北市新開發案單坪最高價 TOP5 統計，中正區 10 坪套房「京典ATELIER111」以每坪近 189 萬元高居第二。（圖／住展雜誌提供）

全台房市吹冷風，台北市預售屋單價卻再刷民眾認知！根據住展雜誌最新統計，今年公開的首都新案中，中正區 10.2 坪小套房「京典Atelier 111」以每坪近 189 萬元高價快速完銷，引爆市場熱議。沒想到如此驚人的天價竟「僅排第二」，今年的預售屋單價冠軍由信義區「松裔」以單坪 226 萬元奪下。位居第二名的中正區小宅案「京典Atelier 111」，坐落於杭州南路一段巷弄，僅 10.2 坪大，每坪最高成交價竟逼近 190 萬元。樂軒建設與宏鋼建設看準東門生活圈的強勁學區需求，推出總價 1900 萬元起的小坪數產品。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，該案社區平均單價站穩 180 多萬元，不到半年便迅速完銷，顯見富爸媽為卡位優質學區，花費兩千萬元「搶當現代孟母」絕不手軟。勇奪今年台北市預售屋單價冠軍的，則是位於信義區松平路的預售新案「松裔」。該案基地面積約 329 坪，由富裔菱建設興建，規劃地上 16 層、坪數 21 至 135 坪。憑藉緊鄰信義國小與台北 101 的極強地利，單坪成交價飆出 226 萬元登頂。陳炳辰分析，該案開價高達每坪 245 萬元，實登顯示買盤普遍接受逾 200 萬元價碼，成功拉抬信義計畫區周邊房市。此外，士林區「文心天母」與南港區「四季嘉禾」，最高單價分別達 158.1 萬元與 154.3 萬元，高於區域 130 至 140 萬元的行情水位，顯示品牌建商結合地段優勢，依然能吸引高資產族群買單。陳炳辰總結，展望後市，大安區、中正區等精華地段陸續有新案準備挑戰區域高價，在首都效應護航下，整體房市冷氣團恐難以撼動建商推案信心，北市高房價恆溫條件依然存在。