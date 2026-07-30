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▲BTS七位成員集體發文，表示拒上葛萊美獎。（圖／IG@rkive、uarmyhope、agustd、thv、jin、mnijungkook、j.m）

葛萊美獎（Grammy Awards）與BTS之間的爭議持續延燒，繼BTS昨（29）日宣布拒絕報名2027年葛萊美獎，抗議新設「最佳亞洲流行音樂表演獎」涉及以地區、語言區分音樂後，葛萊美執行長Harvey Mason Jr.終於首度回應，坦言對BTS缺席感到遺憾，但強調完全尊重他們的決定，同時也親自解釋設立「亞洲流行音樂」獎項的真正用意，希望外界不要誤解。Harvey Mason Jr.表示：「聽到BTS今年選擇不參與葛萊美報名，我感到很遺憾，但身為一名音樂創作者，我理解並尊重他們的決定。」不過，他也認為目前外界討論中，有一件事被忽略了，因此想特別澄清，「亞洲流行音樂（Asian Pop）」類別的誕生，並非為了把亞洲歌手與其他音樂人區隔，而是希望肯定亞洲流行音樂近年展現出的深度、多元性與快速成長。他解釋新設獎項的初衷，是希望讓更多來自亞洲的創作者擁有屬於自己的舞台，新增類別代表會有更多作品被葛萊美1萬5000名評審看見、獲得認可，「我們從來不是想把大家區分開來，而是希望擴大受到肯定的藝術家範圍。」Harvey Mason Jr.也重申，葛萊美尊重每位音樂人的選擇，理解BTS此次決定背後的立場。該事件起因於BTS七位成員昨天集體透過IG限時動態發布相同聲明，宣布今年將不會報名葛萊美，寫下：「我們今年決定不報名葛萊美。我們希望音樂不會因地區或語言被區分，而是能以音樂本身被聆聽、被喜愛。一直陪伴我們的ARMY，謝謝你們。」7位成員同步發文後，迅速掀起全球討論。BTS之所以做出這決定，外界都說主因是不滿葛萊美新增「最佳亞洲流行音樂表演獎」，該獎項規定參賽作品必須以亞洲語言為主，導致BTS新專輯《Arirang》因約8成歌詞採英文演唱，所以不符合資格。此外，在BTS宣布拒絕參賽後，又有ARMY發現葛萊美官方YouTube頻道陸續下架BTS歷年表演影片，包括〈Butter〉、〈Dynamite〉及〈Old Town Road〉合作舞台等總點閱數突破2.5億次的熱門影片，引發質疑官方是在「報復」。不過，也有另一派粉絲認為，這可能只是表演授權或版權期限到期所致，過去葛萊美也曾因相同原因下架部分演出影片，目前無法證實兩者是否有直接關聯。