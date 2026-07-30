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▲沈伯洋（右）訪美返國成果記者會。圖左為吳思瑤。（圖／記者葉政勳攝）

台北市長蔣萬安日前就中聯油案提出倒閣議題，引起外界關注，對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（29）日受訪時表示，「倒閣」其實就是虛晃一招，不要被他們倒閣兩個字欺騙，蔣萬安提倒閣目的是解散國會，「難道是承認現在立法院，做得非常糟糕？」沈伯洋上午在民進黨中央舉行訪美成果記者會，包含綠委吳思瑤、陳培瑜出席。會後媒體詢問，蔣萬安最近將議題上升至國政議題，先是上街頭，又喊出倒閣，是否認為市長應該把重心放回市政？沈伯洋說，「倒閣」的戰場是在全國，台北市政的考卷，畢竟還是要在台北，若蔣萬安真的要選台北市長，關心的應該是台北市政，最近市政問題其實非常多，包含水患、兒虐、被糾正的狼師等，這都是北市家長非常關心的事；他提到，大家可以看到最近民調，立法院不滿意度已經高達60%，「蔣萬安喊倒閣的時候，大家去看原來的原句，是希望能夠解散國會的，當大家對立法院如此不滿意，他還要解散國會，難道是承認現在立法院，做得非常糟糕？」沈伯洋提到，立法院的選舉是2028年，為什麼不能等到2028年？因為2028年有什麼事情，不能夠好好的選舉嗎？為什麼一定要今年就要倒閣、解散國會？因此重點不在倒閣，「難道是他終於要承認立法院做得多不好嗎？台北市的立委徐巧芯、羅智強都和蔣很熟，為何不跟他們溝通把立法委員的工作做好呢？為什麼要重新選舉？」吳思瑤則說，倒閣是假議題，蔣萬安什麼都講，就是不講市政，現在凡事劍指中央、砲轟中央，有四個目的，第一，要轉移市政不利的焦點、第二，要炒作藍綠，蔣萬安害怕沈伯洋的挑戰，只好操作藍綠，藉著台北市國民黨結構上的優勢躺著選，「蔣萬安怎麼這麼沒有志氣？」第三個，蔣萬安要搶政治的話語權，是為了立法院長跟韓國瑜跟台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文搶國民黨內權力競逐，要互別苗頭嗎？最後，蔣萬安想要為2028爭取上位、不斷地想要墊高自己。吳思瑤提到，蔣萬安不斷地在消費高雄市長陳其邁，一下子捧、一下子罵，但不管是罵，還是捧都是在蹭，「蔣萬安如果當不成陳其邁，也好好學學新北市長侯友宜吧」。媒體追問，如何看待部分國民黨立委可能想要說服民眾黨共提不分區立委？沈伯洋說，「倒閣」其實就是虛晃一招，不要被他們倒閣兩個字欺騙，蔣萬安喊倒閣已經喊第二次，每一次都是在測試民調，但倒閣最後的結果是解散國會，因此整件事情的重點是在於立法委員的重新選舉、立法委員的改選。沈伯洋直言，為什麼蔣萬安要承認現在的立法院很爛？這才是問題的核心，因為從頭到尾的目標在於解散國會，大家應該思考，為什麼要在今年來做這件事情，而不是2028年。