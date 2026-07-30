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▲吳申梅（如圖）在創作時一度卡關，覺得有一句Rap怎麼寫都不順，Eric則突然靈機一動說：「中文寫不進去，就改寫英文吧！」（圖／喜上梅梢娛樂提供）

歌手吳申梅一連推出台語夯曲〈外家〉、〈心落雨〉，在YouTube累積數百萬點閱，並宣布將於8月5日推出全新電音魅力單曲〈拍噗仔〉。出道10年首度挑戰電音舞曲的她，更首次融合Rap元素，裡面一句「Come on Come on」竟然是來自富商老公Eric的靈感，讓吳申梅直呼：「這應該算是我們夫妻的共同創作了。」〈拍噗仔〉特別邀請曾與王嘉爾、張碧晨、丁噹、吳映潔等歌手合作的新加坡音樂製作人Jaydos操刀編曲，以電音舞曲融合Rap，打造如節慶般熱鬧奔放的應援節奏。吳申梅顛覆過往形象，化身唱跳歌手，首次嘗試電音快歌的她，展現截然不同的魅力。提及這次最大的挑戰，吳申梅表示是Rap創作，決定親自提筆完成Rap段落的她，前後花了一、兩個星期反覆琢磨和修改，只希望每一句歌詞都能更貼近自己想傳達的信念。不過，吳申梅在創作時一度卡關，覺得有一句Rap怎麼寫都不順，沒想到在英國受教育的Eric突然靈機一動說：「中文寫不進去，就改寫英文吧！」一句看似隨口提出的建議，最後真的成了Rap中的亮點，也替歌曲增添更國際化的色彩，讓吳申梅直呼：「這應該算是我們夫妻的共同創作了。」吳申梅表示〈拍噗仔〉除了展現全新音樂風格，更傳遞「起落攏有意義，只要心猶原堅定，就唱袂煞」的信念，希望陪伴每一位在人生道路上努力前行的人。