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周軒狠酸「真是笑死人」：誰要把韓國瑜位置讓人 最好先自清門戶

繼725號召支持者上凱道守護食安後，台北市長蔣萬安近日多次拋出「倒閣」主張，引發政壇關注。國民黨今（30）日更傳出，已有藍委研議與民眾黨合作，甚至提出藍白共推不分區立委、前5席禮讓白營的構想，就為爭取白營支持倒閣。對此，政治評論員周軒狠嗆，民眾黨不會答應，國民黨自己也擺不平，「真的是笑死人」。《中國時報》今報導引述一名不具名藍委表示，民進黨政府處理食安事件引發社會不滿，在目前氛圍下，藍白合作有機會通過倒閣案。不過，由於民眾黨擔心改選後席次減少，因此國民黨內部開始討論合作方案。該名藍委指出，在藍綠對決情況下，國民黨預估可取得約15席不分區立委，因此有人主張將前5席禮讓民眾黨，若當選再各自回歸黨團運作，藉此維持白營政治實力，增加支持倒閣的可能性。對此，周軒今在臉書狠酸，這項構想是「今天最大的笑話」，質疑民眾黨不會接受，國民黨內部也無法擺平。他並指出，2024年國民黨不分區立委名單第一名就是韓國瑜，反問「哪一位藍委要把韓國瑜的位置讓給民眾黨？」並喊話國民黨先自清門戶，直言「真的是笑死人」。