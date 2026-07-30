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氣象主播拍下特殊雲層 地震後引發熱議

網友聯想「地震雲」 也有人提醒沒有科學根據

專家：特殊雲層不代表地震前兆

日本熊本縣28日發生強震後，一張在地震發生前數小時拍下的「奇特雲層」照片在網路上瘋傳，引發不少網友猜測是否為所謂的「地震雲」。不過也有民眾及專家提醒，目前沒有科學證據證實雲層與地震之間存在直接因果關係，呼籲外界切勿以訛傳訛。根據OTTO!報導，這張照片由日本九州朝日放送（KBC）氣象主播、氣象預報士佐藤榮作於28日上午拍攝。他當時在社群平台發文表示，「今天出現了很多奇特的雲。」並分享天空中大片呈現魚鱗狀排列的雲層照片。沒想到當天下午熊本縣便發生最大震度7強震，貼文隨即受到大量關注，累計瀏覽次數突破400萬，引發網友熱烈討論。不少網友看到照片後留言表示，「難道這就是地震雲嗎？」、「我早上也看到同樣的雲，覺得很奇怪」、「我是熊本人，今天還和家人討論這片雲看起來怪怪的」、「一般人都覺得和平常不太一樣」。不過，也有不少人引用日本氣象廳的說法提醒，目前尚未證實雲層變化與地震存在直接關聯，「氣象廳一直表示，雲和地震之間的因果關係仍無法證明」、「不要把沒有科學依據的說法當成事實」。事實上，「地震雲」的說法多年來在日本及台灣網路上都曾引發討論，但目前並未獲得主流科學界證實。包括日本氣象廳在內的官方單位均指出，目前沒有可靠科學證據顯示，特定形狀或排列的雲層能夠作為地震預測依據，因此無法將天空出現特殊雲層與地震直接劃上等號。專家也提醒，魚鱗雲、卷積雲等特殊雲層本身就是大氣中的自然現象，偶爾會因季節、氣流或濕度等因素形成，民眾若發現特殊天象不必過度恐慌，仍應以氣象及防災單位發布的正式資訊作為判斷依據。