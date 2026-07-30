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吳子嘉大膽預測：蔣萬安、韋淳祐皆被收押

強調賴清德「脾氣犟」 提醒蔣萬安別掉以輕心

反將蔣萬安送上2028？吳子嘉痛批綠營「集體失智」

台北市長蔣萬安日前公開坦承，《油不得你》影片是他親自委託韋淳祐團隊製作，更嗆聲「有事衝著我來」，遭民進黨立委李坤城質疑涉嫌「教唆犯罪」並向刑事局告發。對於蔣萬安是否可能因此面臨司法強制作為，資深媒體人吳子嘉直言，法律上確實存在討論空間，但也批評民進黨此舉根本是「集體失智」，反而是在替蔣萬安鋪路。《POP大國民》節目中，主持人平秀琳提到，近期各地已有不少案件因涉偽造文書遭檢方聲押，外界也開始聯想，若AI模仿賴清德聲線影片遭認定涉及相關犯罪，而蔣萬安又公開承認是委託製作，是否可能因此面臨收押風險？對此，吳子嘉分析，蔣萬安並非只是「跳出來扛責」，在法律上可能涉及「教唆」問題。他指出，若影片本身構成犯罪，製作者須負責；若有人指示他人製作，則可能涉及教唆犯罪，兩者皆有法律責任。吳子嘉更大膽預測，若檢方依照法律程序處理，「蔣萬安跟小編這2個人都會被收押」，甚至基於防止串證考量，即使收押也不會安排在同一處所。不過，吳子嘉隨即反問：「他們真的敢去關蔣萬安嗎？」認為即使法律上存在可能性，政治現實是否會走到這一步，仍值得觀察。針對李坤城當場向刑事局長邱紹洲告發蔣萬安一事，吳子嘉認為，民進黨從中央到立委動作整齊劃一，形同「最高當局教唆辦案」，並提醒蔣萬安不可低估此案後續發展。他表示，只要立委完成告發，刑事局就「非辦不可」，包括函詢、約談，都可能成為後續司法程序的一部分。吳子嘉強調，「硬到底、脾氣犟」正是賴清德的性格，時任台南市長期間為表抗議，還曾超過200天不進議會；至於蔣萬安日前喊出「有事衝著我來」，這番話本身就是一種政治宣示，藏有踢館的意味，也代表蔣萬安不打算閃避，雙方的政治攻防已悄悄開打。儘管認為案件在法律上具有討論空間，但吳子嘉對民進黨處理方式相當不以為然，直言這樣的操作對賴清德「百害而無一利」，更痛批民進黨「一群白痴在操作」。他認為，持續追打蔣萬安，不僅無法削弱對方，反而鞏固其在藍營的地位，甚至提前跨出「濁水溪」、建立全國性支持基礎，形同送蔣萬安去選2028總統。吳子嘉指出，蔣萬安本就擁有顏值及首都市長光環，對民進黨來說是極難應付的對手，如今因一支AI深偽影片，硬是搞成滔天大罪，形同於「集體失智」。他直言，蔣萬安如今已穩坐台北市長寶座，綠營追殺猛攻反而助他一臂之力，成功「殺出重圍」變成國民黨的英雄。