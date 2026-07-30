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立法院長韓國瑜今（30）日為了總預算協商大動肝火，先是訓斥頻頻想發言的藍委翁曉玲，「今天是黨團幹部會議，昨天太多非幹部發言，我們有1300多個案子，翁委員」；接著聲援翁曉玲的民眾黨團總召陳清龍也掃到颱風尾「我已經裁示保留了，大家還有什麼意見？這會到底還要不要開？」，不過被罵的翁曉玲似乎相當不開心，現場收拾東西準備起身離開，此時下個減列預算案又是她提的，韓國瑜則直接說「好翁曉玲委員現在請你發言，你是提案委員」，翁則尷尬說「我差點就要離開了」，連忙坐下說明。翁曉玲提案全刪行政院施政及法制業務1437萬預算，韓國瑜聽完張惇涵說明後裁示保留，翁曉玲則數度插嘴想要說明，惹火韓國瑜說「今天是黨團幹部會議，昨天太多其他非黨團幹部發言我今天以黨團幹部發言為主，提案委員還有刪減可能當然可以發言，你堅持就保留，我們1300多個案子，翁委員」。而民眾黨團總召陳清龍試圖聲援翁曉玲，但也被韓國瑜罵「我已經裁示保留了，大家還有什麼意見，我們1300多件案子，我已經照你的意思你還有什麼意見，這會到底還要不要開？我已經裁示保留，有意見二輪可以表達意見，我們先加快速度」。翁曉玲聽完似乎相當不爽，疑似向旁邊的黨團幹部表示將先離席，但此時會議討論到行政院施政推廣聯繫，她和藍委廖先翔有提案減列9成，減列553萬5千元。在張惇涵說明完成後，韓國瑜則說，「好翁曉玲委員現在請你發言，你是提案委員」。原本已經起身準備離開的翁曉玲則有些侷促的坐下「我差點就要離開了」，韓國瑜則繼續說，「進入哪個項目你知道嗎？你是提案委員」，翁則說明「我想針對機要費，犒賞獎助慰問非必要項目，不僅現在政府債台高築，整個行政院在很多業務推動都未盡職守，施政讓大家高度質疑它的能力，依法編列的預算、副署的法律行政院壓了100多個案子未送立法院，我已經聽了很多機關包括司法院跟其他院會對行政院的業務感到不滿，就提出刪減9成」，韓則說，「所以你不同意，那就保留」