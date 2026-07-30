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香港演藝圈著名的「樓王」周潤發投資房地產向來精明，但近期也擋不住香港頂級豪宅市場的寒風，周潤發與妻子陳薈蓮名下位於山頂加列山道48號的「陽光花園」獨立洋房，全屋翻新16年從沒住過，如今掛牌放售近4年依然賣不掉。面對冷淡行情，發哥進行2次降價，自砍6000萬港幣（約新台幣2.4億元），將整體房價調降至1.6億港元（約新台幣6.6億元），希望能成功出售。根據港媒《香港01》報導，香港土地註冊處最新資料顯示，這棟位於山頂傳統豪宅區的獨立洋房是由周潤發夫妻透過公司「Cassia Hill Limited（桂山有限公司）」持有。該物業實用面積為2547平方呎（約71.6坪），並附帶約2000平方呎（約56坪）的花園、700平方呎（約19.6坪）的天台及2個車位，主打南區極致海景。發哥早於2022年10月就首度將該豪宅掛牌出售，當時想賣2.2億港元（約新台幣9.1億元），但掛牌後市場反應冰冷，於是發哥經歷過2次降價，近期已將價格調整為新台幣6.6億元，賣房意願相當積極。不過這棟豪宅其實也不是誰都能買，房產界人士透露，發哥對潛在買家的篩選極為嚴格，門檻頗高，並不是每個人都可以預約看房。據悉，該豪宅屋況維持得非常好，幾乎是全新的房子，因為周潤發夫婦2010年以1.28億港元（約新台幣5.2億）買下豪宅後，還有進行全屋裝潢，但16年來都未曾入住，也沒出租，所以才想精選買家。