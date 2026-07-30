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2026年AAA（Asia Artist Awards／亞洲明星盛典）確定連續第二年在高雄世運舉辦，主辦單位今（30）日再度公布第二波超強卡司，宣布RESCENE、ITZY、KiiiKiii、Hearts2Hearts將加入12月5日至6日的盛會。此外，本屆主持人確定是池昌旭、IVE張員瑛，團體ATEEZ、&TEAM、LNGSHOT、《愛情怎麼翻譯？》主演金宣虎、高允貞也確定出席。主辦單位日前已率先公布主持人由池昌旭與IVE成員張員瑛搭檔，首波演出歌手包括ATEEZ、&TEAM、LNGSHOT，頒獎嘉賓則有韓劇《愛情怎麼翻譯？》主演金宣虎、高允貞。如今第三波再加入ITZY、SM娛樂新女團Hearts2Hearts，以及RESCENE、KiiiKiii，讓今年AAA卡司陣容再升級。去年AAA迎來10週年，首度移師台灣高雄世運主場館舉辦，兩天活動吸引大批海外粉絲來台朝聖，不論卡司、話題度或現場規模都創下新高，主辦單位評估場地動線、觀眾反應及氣候條件後相當滿意，因此拍板第11屆AAA再度回到高雄世運，也讓台灣連續2年成為這場亞洲娛樂盛典的舉辦地。今年AAA最大的改變，就是活動將拆成12月5日、6日2天舉行，不再沿用過去一天完成所有流程的模式。由於AAA橫跨音樂與戲劇兩大領域，外界普遍推測，很可能分別規劃歌手與演員為主的頒獎內容，不僅能讓流程更順暢，也讓每位藝人的舞台與得獎時刻有更多發揮空間。雖然2026 AAA已確認於12月5日至6日高雄世運舉辦，但票價與售票時間尚未公布，預料未來將陸續公開更多演出與出席名單。