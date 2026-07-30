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民進黨台北市長參選人沈伯洋訪美期間，拜會眾議院議長強森、眾議院榮譽議長裴洛西等多位政要，國民黨籍台北市議會議長戴錫欽則酸說，「看一些不是很重要的人」就能選市長？對此，沈伯洋今（30）日受訪時回應，這次有見眾議院議長，戴錫欽也是議長，「把自己說得不重要，那也是有點尷尬」。沈伯洋上午在民進黨中央舉行訪美成果記者會，包含綠委吳思瑤、陳培瑜出席。針對戴錫欽諷刺沈伯洋訪美行，「看些不是很重要的人」就能選市長？還稱懂音樂、動漫、戰鬥陀螺就能選市長？「那我兒子應該比他厲害」一事，沈伯洋回應，這次他們有見議長，這名議長還是全美國眾議院的議長，而戴錫欽也是議長，戴說不重要，「把自己說得不重要，那也是有點尷尬的」。懂音樂的部分，沈伯洋說，在美國有見一名田納西州議員，牆壁上都是歌手的合照跟簽名，當地很多城市在做音樂生態系，Nashville甚至是50年計劃，養出了Taylor Swift、很多鄉村歌手，要怎麼在台北建立藝文生態系，當然很重要，是很多國家城市政策，「懂音樂能不能當市長，當然可以」，顯然他們對城市不理解，也不夠關心城市。吳思瑤也說，戴錫欽作為台北市議長，他們不會認為戴不重要，但不要為了政治攻擊沈伯洋，為了當蔣萬安的打手，把這一趟他們在美國國會政黨外交做政治攻擊，「院長韓國瑜也見了強森，難道他在打臉韓嗎？還是打臉國民黨主席鄭麗文，畢竟鄭去美國都沒見到誰」。另外，台北市長蔣萬安上午與AIT處長谷立言同台出席「2026台美城市產業商機媒合會」，也讓外界好奇是否有互別苗頭的意味。沈伯洋說，作為一個城市的市長，參與這樣的活動蠻正常，至於跟谷立言同台與外館合體的活動，這些都是外館在台灣或台北、高雄等城市非常重要的活動與國際交流，「我覺得他的參與，當然都一定是樂見其成」。