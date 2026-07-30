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洛杉磯道奇隊近期隨著傷兵陸續回歸，整體打線逐漸呈現「完全體」的姿態，然而對於韓國好手金慧成而言，處境卻每況愈下。自從5月底被下放至3A後，金慧成至今仍苦無重返大聯盟的機會，甚至連交易的傳聞都沒出現。對此，韓媒撰文直言金慧成目前在道奇隊面臨「無處可去」的悲劇，若無法改變現狀，可能只能以觀眾身份旁觀季後賽。隨著主力大將赫南德茲（Kike Hernandez）日前正式從傷兵名單復出，道奇內野戰力大幅增強，也直接擠壓了在大小聯盟邊緣球員的生存空間。韓國媒體《OSEN》指出，當初因金慧成被下放而獲得升格機會的弗里蘭（Ryan Freeland），如今也隨著赫南德茲的回歸被踢回3A，這讓金慧成在小聯盟的定位更加尷尬。事實上，金慧成今年在3A並未繳出統治級數據。他僅繳出打率.276、1支全壘打、17分打點以及OPS .688的平庸成績。韓媒認為，他雖然仍維持一定水準，但並未在小聯盟展現「無敵」的表現，因此短期內想重新爭取升上大聯盟，難度很高。除了無法升上大聯盟，交易市場上的死寂更讓金慧成的旅美生涯蒙上陰影。隨著大聯盟交易截止日逼近，有關金慧成的交易傳聞幾乎銷聲匿跡。韓國媒體分析，道奇陣中的主力內野手如貝茲（Mookie Betts）、蒙西（Max Muncy）、艾德曼（Tommy Edman）以及赫南德茲等人皆已步入30歲，球團為了因應隨時可能發生的「緊急傷情」，傾向將便宜且具備多功能守備能力的金慧成留下來，作為最後的「保險」。這導致道奇在交易談判中態度消極。金慧成既無法被交易至其他有發揮空間的球隊，又無法在道奇獲得上場時間，陷入困境。韓國媒體《MyDaily》更是以「金慧成的悲劇」為題痛批現狀，指出：「金慧成去美國不是為了在 3A打球的。現實來看，除非現有的野手再出現傷兵，否則他在8月重返大聯盟的可能性幾乎為零。」即便到了9月大聯盟名單擴編，金慧成獲邀隨隊，發揮空間依然微乎其微。回顧上賽季，金慧成在道奇隊勇奪世界大賽冠軍的過程中，僅獲得1次代跑與 1次守備替換的機會。如今隨著球隊戰力全面回歸，韓媒悲觀認為，金慧成今年恐怕連季後賽名單都進不去，只能在休息室甚至看台上見證球隊的征程。這位昔日KBO四割男、韓國國家隊主力，旅美第2年正迎來最嚴峻的考驗。