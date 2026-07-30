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日本熊本縣28日發生強烈地震，最大震度7。日本內閣官房長官木原稔今日公布地震相關死亡人數已達28人。日本政府地震調查委員會指出，這場地震是由日奈久斷層帶部分區段錯動所導致，斷層帶錯動範圍長達約30公里。專家也提醒，斷層帶內仍有尚未破裂的區段，未來仍可能引發地震，無法完全排除發生更大規模地震的可能性。根據NHK報導，由專家學者組成的政府地震調查委員會於 29 日傍晚召開臨時會，針對熊本縣持續發生的地震活動及周邊地殼變動數據進行分析。地震調查委員會專家學者綜合人造衛星觀測與地震波形等解析結果做出評估，認為本次大地震，是由從熊本縣益城町延伸至八代海的「日奈久斷層帶」局部發生錯動所引起。此次斷層活動的區段長度約為 30 公里。委員會進一步指出，「日奈久斷層帶」共分為三個區段，本次地震被認為是由北側的「高野—白旗區段」，以及位於中央的「日奈久區段」東北部活動所導致。另一方面，專家也針對「日奈久區段」發出提醒，由於本次地震並未使其完全破裂，仍留有相當程度斷層仍是「未破裂」的部分；而位於最南側的「八代海區段」本次亦未發生錯動。地震調查委員會委員長小原一成表示，「雖然無法預知具體時間，但未來日奈久區段未破裂的部分仍有可能發生破裂並引發地震」他提醒，「該地區仍有尚未活動的斷層存在。正如 10 年前熊本實際發生過的情況一樣，無法完全排除發生更大規模地震的可能性，希望大家能隨時意識到可能面臨更強烈搖晃的風險，並做好防震準備。」