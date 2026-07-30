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導入生成式AI 學生測驗成績躍升

法務專屬模型計畫 未來縮短每年超過1600萬件查詢時間

國發會積極協調各部會推動「AI新十大建設」，優先以教育、醫療、金融、司法作為我國應用領域，建構安全。今年第2季聚焦教育、醫療及司法領域，包括教育部引入生成式AI技術，AI學習夥伴「e度」，已大幅提升學生在測驗通過率，法務部啟動全台首創的「法務專屬大型語言模型計畫」， 可以縮短每年超過1600萬件刑事、觀護及行政執行案件等文書及查找作業時間。教育部推動「AI人才方舟計畫」，以「打造中小學AI智慧教育新生態」為核心目標，培育具國際競爭力的未來人才；其中，數位學習資源「因材網」引入生成式AI技術，可分析學生學習情形、診斷較薄弱的知識節點，並搭配AI學習夥伴「e度」，協助學生釐清觀念及加強練習。據2024年教育部統計，相較於未使用「因材網」的學生，使用超過4小時並搭配「e度」學習的學生，國語文測驗通過率由45%提升至62%、英語文由35%提升至58%、數學則由37%提升至58%，通過率大幅提升。而在司法方面，法務部啟動全台首創的「法務專屬大型語言模型計畫」， 以「3年3階段」的穩健落地策略，預計進行規模化部署，形成完整的法務AI生態系。未來將透過建構AI運算、資料湖管理及法務專屬模型推論服務，並優先導入檢察、觀護、行政執行及政府採購等實務場域，縮短每年超過1600萬件刑事、觀護及行政執行案件等文書及查找作業時間，以提高案件處理效能。而為落實「健康台灣」理念，政府積極推動AI技術導入醫療與照護體系，因應高齡化及照護需求增加等挑戰，發展智慧照顧、健康監測、遠距醫療及AI輔助臨床判讀等應用，以科技提升醫療服務效率與照護品質，打造更安全、便利的生活環境。透過「大南方AI智慧健康展」，政府集結超過100家產官學研單位，展示逾120項AI智慧健康應用，包括運用AI去識別化技術，在兼顧個人隱私的情況下，即時監測跌倒及異常狀況；透過AI動作分析與肌電感測，提供個人化復能訓練及跌倒風險預測。國發會主委葉俊顯指出，AI可望成為帶動台灣產業轉型與經濟發展的新成長引擎。第二季階段性推動成果聚焦教育、醫療及司法領域，具體展現AI在提升適性學習成效、強化智慧健康照護，以及兼顧司法安全與效率上的階段性應用成果，讓科技發展更貼近民眾生活。