《新楓之谷》玩家期待已久的《楓之谷收藏卡》正式開放預購！官方宣布即日起於購物橘子限量開賣首批商品，不僅收錄51種職業、166款精美卡牌，每張卡片還搭載專屬QR Code，可與遊戲內容連動，打造全新收藏體驗。此外，官方同步祭出免運、限量「冒險典藏組」、買盒送卡包等預購優惠。《NOWNEWS今日新聞》整理楓之谷收藏卡預購時間、販售通路、限定優惠及商品亮點一次看。
《楓之谷收藏卡》預購！166款卡牌、51種職業一次收藏
玩家期待已久的《楓之谷收藏卡》，正式開放預購！《楓之谷收藏卡》以遊戲內容為核心，收錄51種職業、166款精美卡牌，每張收藏卡皆搭載專屬QR Code，可登錄與遊戲內容連動，讓收藏不僅停留於卡牌本身，更延伸至遊戲體驗，打造兼具收藏、互動與紀念價值的全新體驗。
官方表示，《楓之谷收藏卡》於指定官方通路「購物橘子網站」正式開放預購，玩家可透過官方平台選購收藏卡及限定組合商品。相關商品資訊、販售方式及活動內容亦同步公開，方便玩家一次掌握完整預購資訊。
台灣限定版本登場 冒險典藏組掀玩家討論
「屬於冒險者的收藏旅程，從這一刻正式開始。」自官方宣布推出收藏卡以來，便在玩家社群掀起熱烈討論，不論是首次曝光的台灣限定版本、冒險典藏組，或是收藏卡結合遊戲QR Code的全新體驗，都讓許多冒險者引頸期盼。隨著預購正式啟動，這場屬於《新楓之谷》的收藏旅程，也正式邁入全新階段。
官方提醒，本次首批商品採限量供貨，並將依預購完成順序安排出貨，數量有限，售完為止。完成預購的玩家，將可享有優先到貨資格，率先開箱《楓之谷收藏卡》，搶先體驗官方收藏系列的魅力。
為回饋首波支持《楓之谷收藏卡》的玩家，官方同步推出多項預購限定優惠。活動期間完成預購，即可享免運費優惠；此外，更推出限量100組的「冒險典藏組」，內含冒險者編號箱、典藏海報，以及收藏卡盒裝6盒（買5盒加贈1盒）。另外，凡購買收藏卡盒裝，再加贈1包收藏卡，讓玩家以更超值的方式展開收藏，同時享受蒐集更多卡牌的樂趣。
官方表示，《楓之谷收藏卡》不只是官方授權商品，更希望透過收藏，串聯玩家共同的遊戲回憶，打造屬於《新楓之谷》的收藏文化。後續也將陸續公開更多收藏企劃與限定內容，持續帶給玩家更多驚喜。
《楓之谷收藏卡》預購時間、販售通路一次看
● 預購時間：2026年7月27日（一）中午12:00正式開賣
● 預購通路：購物橘子網站（首批限量釋出，售完為止）
● 預購專屬禮遇：
○ 預購優先取得首批商品
○ 全館免運費
○ 限量100組「冒險典藏組」
○ 購買1盒加贈1包收藏卡（數量有限，贈完為止）
● 活動網址：https://gama.cc/SblTZ
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玩家期待已久的《楓之谷收藏卡》，正式開放預購！《楓之谷收藏卡》以遊戲內容為核心，收錄51種職業、166款精美卡牌，每張收藏卡皆搭載專屬QR Code，可登錄與遊戲內容連動，讓收藏不僅停留於卡牌本身，更延伸至遊戲體驗，打造兼具收藏、互動與紀念價值的全新體驗。
官方表示，《楓之谷收藏卡》於指定官方通路「購物橘子網站」正式開放預購，玩家可透過官方平台選購收藏卡及限定組合商品。相關商品資訊、販售方式及活動內容亦同步公開，方便玩家一次掌握完整預購資訊。
「屬於冒險者的收藏旅程，從這一刻正式開始。」自官方宣布推出收藏卡以來，便在玩家社群掀起熱烈討論，不論是首次曝光的台灣限定版本、冒險典藏組，或是收藏卡結合遊戲QR Code的全新體驗，都讓許多冒險者引頸期盼。隨著預購正式啟動，這場屬於《新楓之谷》的收藏旅程，也正式邁入全新階段。
官方提醒，本次首批商品採限量供貨，並將依預購完成順序安排出貨，數量有限，售完為止。完成預購的玩家，將可享有優先到貨資格，率先開箱《楓之谷收藏卡》，搶先體驗官方收藏系列的魅力。
為回饋首波支持《楓之谷收藏卡》的玩家，官方同步推出多項預購限定優惠。活動期間完成預購，即可享免運費優惠；此外，更推出限量100組的「冒險典藏組」，內含冒險者編號箱、典藏海報，以及收藏卡盒裝6盒（買5盒加贈1盒）。另外，凡購買收藏卡盒裝，再加贈1包收藏卡，讓玩家以更超值的方式展開收藏，同時享受蒐集更多卡牌的樂趣。
官方表示，《楓之谷收藏卡》不只是官方授權商品，更希望透過收藏，串聯玩家共同的遊戲回憶，打造屬於《新楓之谷》的收藏文化。後續也將陸續公開更多收藏企劃與限定內容，持續帶給玩家更多驚喜。
《楓之谷收藏卡》預購時間、販售通路一次看
● 預購時間：2026年7月27日（一）中午12:00正式開賣
● 預購通路：購物橘子網站（首批限量釋出，售完為止）
● 預購專屬禮遇：
○ 預購優先取得首批商品
○ 全館免運費
○ 限量100組「冒險典藏組」
○ 購買1盒加贈1包收藏卡（數量有限，贈完為止）
● 活動網址：https://gama.cc/SblTZ