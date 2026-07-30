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▲田路路一邊抽菸一邊直播，狀態引人擔憂。（圖／翻攝自臉書 田路路）

68歲女星田路路以節目《五燈獎》出道，淡出演藝圈多年的她，搬到台中生活，沒想到最近因腸胃不適，狀況嚴重到無法行走，只能自己打119求救，她無奈說現在經濟拮据，也沒錢買紙尿褲跟衛生紙，昨晚她抽菸、喝酒開直播，飆罵酸民引來討論。根據《中時新聞網》報導，田路路腸胃不適長達兩週，本以為看診吃藥就好，結果狀況越來越嚴重，還出現失禁症狀，晚上睡到一半會不自覺拉出來，她還穿紙尿褲預防，只好自己打119求救，經診斷為腸胃型感冒，目前已經返家休養。田路路感嘆，現在經濟拮据，連生活用品都沒錢買，只能把家中不要的衣服剪開替代，淡出圈子後她經營龜苓膏買賣，就算朋友向她訂購，也沒錢搭交通工具送貨。田路路當年從《五燈獎》出道，混血外型和好歌喉曾在秀場紅極一時。昨她開直播，一邊抽菸，還說自己喝了酒，不少網友留言，說她沒錢還抽菸，她飆髒話，「最近我新聞很多，關心的很多，講XX話的也很多。」更強調自己是真的什麼都沒有，才申請得到低收，只有賓賓哥出錢幫她買了一台腳踏車，她很感謝賓賓哥，還把那台腳踏車取名「賓賓Benz」。