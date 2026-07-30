隨時間釋出多重風味層次的酒款，往往能為品飲增添更多驚喜與期待。「創世者桶陳金門高粱酒」結合西方桶陳工藝與高粱酒的陳年潛力，自問世以來便以獨特的「瓶中持續熟成」特性，使酒液於瓶中仍能逐漸轉化出多樣風味，突破一般有色烈酒裝瓶後風味大致定型的常規。黑松公司攜手金門酒廠正式推出「創世者」經典系列新作──「創世者桶陳金門高粱酒 No.3」， 8 月 5 日起於「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，建議售價2,580元（實際價格、庫存及販售方式依各通路為準）。
瓶中熟成永不止息！「創世者No.3」演繹時間帶來的風味層次變化
「創世者桶陳金門高粱酒」系列結合中式高粱酒釀造工藝與西方威士忌過桶手法，賦予酒液細緻的橡木桶香氣，自2023年推出以來即打破外界對高粱酒風味表現的既有想像。其中，創世者經典系列透過專屬訂製的橡木桶，形塑太妃糖、奶油香草、烘烤堅果與風乾果實氣息等風味基調，並憑藉「瓶中持續熟成」特性，使酒液在裝瓶後仍可隨時間逐漸展現細膩的風味變化，讓每一次開瓶都是獨一無二的品酩盛宴。
全新「創世者桶陳金門高粱酒 No.3」延續經典系列一貫的風格與工藝，精選珍稀金門高粱原酒，於小批次專屬訂製橡木桶中進行熟成。待酒體達到最適切的酒度及原色後，在不添加焦糖調色、非冷凝過濾的狀態下裝瓶，完整保留最真實的風味樣貌。
在酒體設計師的精心規劃下，No.3採用更長的熟成時間，讓活性高粱原酒與富含微量元素的儲桶環境相互作用下，逐漸呈現蜂巢蜜香、紫羅蘭花香與木質辛香，並與圓潤的糧香及窖香細緻交融，入口柔和而飽滿，整體風味更顯成熟、內斂。無論是初次接觸桶陳高粱的新手，或偏好細節變化的老饕，都能深刻體會到No.3的魅力。黑松金高品牌大使賴德諺表示：「如果前兩代經典創世者是完美的交融，那麼全新的 No.3 則是將這份經典推向了更深邃的感官體驗。」
品酒會限時報名中 盲飲探索創世者瓶中風味
為滿足熱愛探索風味變化、講究品飲細節的烈酒愛好者，黑松公司旗下酒類專賣店「黑松酒覓」將於 8 月 12 日18:30舉辦創世者專場品酒會，邀請消費者以盲飲形式，體驗創世者經典系列的風味差異。品酒會將以創世者 No.1 至 No.3 作為品飲主軸，從創世者 No.3開瓶後逐步展開的香氣變化開始感受，到經過瓶中進一步陳化的創世者 No.2所展現的圓潤醇厚酒體層次，最後是歷經更長時間熟成的經典創世者 No.1，其木質調性與穀糧香氣交融，表現深邃而成熟的風味輪廓。透過比較不同酒款的熟成狀態與風味表現，感受創世者系列隨時間累積所展現出的多元樣貌。
「創世者桶陳金門高粱酒 No.3」8 月 5 日起於「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地區酒類專賣店限量開賣，建議售價 2,580 元／瓶（實際價格、庫存及販售方式請依各通路為準）。欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB粉絲團：https://www.facebook.com/58KKLfans 品酒會活動報名請至：https://www.accupass.com/event/2607140737296772508400
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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「創世者桶陳金門高粱酒」系列結合中式高粱酒釀造工藝與西方威士忌過桶手法，賦予酒液細緻的橡木桶香氣，自2023年推出以來即打破外界對高粱酒風味表現的既有想像。其中，創世者經典系列透過專屬訂製的橡木桶，形塑太妃糖、奶油香草、烘烤堅果與風乾果實氣息等風味基調，並憑藉「瓶中持續熟成」特性，使酒液在裝瓶後仍可隨時間逐漸展現細膩的風味變化，讓每一次開瓶都是獨一無二的品酩盛宴。
全新「創世者桶陳金門高粱酒 No.3」延續經典系列一貫的風格與工藝，精選珍稀金門高粱原酒，於小批次專屬訂製橡木桶中進行熟成。待酒體達到最適切的酒度及原色後，在不添加焦糖調色、非冷凝過濾的狀態下裝瓶，完整保留最真實的風味樣貌。
在酒體設計師的精心規劃下，No.3採用更長的熟成時間，讓活性高粱原酒與富含微量元素的儲桶環境相互作用下，逐漸呈現蜂巢蜜香、紫羅蘭花香與木質辛香，並與圓潤的糧香及窖香細緻交融，入口柔和而飽滿，整體風味更顯成熟、內斂。無論是初次接觸桶陳高粱的新手，或偏好細節變化的老饕，都能深刻體會到No.3的魅力。黑松金高品牌大使賴德諺表示：「如果前兩代經典創世者是完美的交融，那麼全新的 No.3 則是將這份經典推向了更深邃的感官體驗。」
品酒會限時報名中 盲飲探索創世者瓶中風味
為滿足熱愛探索風味變化、講究品飲細節的烈酒愛好者，黑松公司旗下酒類專賣店「黑松酒覓」將於 8 月 12 日18:30舉辦創世者專場品酒會，邀請消費者以盲飲形式，體驗創世者經典系列的風味差異。品酒會將以創世者 No.1 至 No.3 作為品飲主軸，從創世者 No.3開瓶後逐步展開的香氣變化開始感受，到經過瓶中進一步陳化的創世者 No.2所展現的圓潤醇厚酒體層次，最後是歷經更長時間熟成的經典創世者 No.1，其木質調性與穀糧香氣交融，表現深邃而成熟的風味輪廓。透過比較不同酒款的熟成狀態與風味表現，感受創世者系列隨時間累積所展現出的多元樣貌。
「創世者桶陳金門高粱酒 No.3」8 月 5 日起於「黑松酒覓」酒類專賣店及全台各地區酒類專賣店限量開賣，建議售價 2,580 元／瓶（實際價格、庫存及販售方式請依各通路為準）。欲了解更多訊息，請關注「58度金門高粱酒」FB粉絲團：https://www.facebook.com/58KKLfans 品酒會活動報名請至：https://www.accupass.com/event/2607140737296772508400
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