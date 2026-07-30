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▲台股盤中跌2千點以上後市表現。（圖／資料來源CMONEY、2026／7／29）

台股近期出現暴跌，甚至單日跌掉2030.83點，2天崩跌近3600點，一度失守4萬點大關，也讓市場恐慌情緒瀰漫。不過，根據法人統計資料顯示，過去大盤盤中大跌2千點以上，後市平均表現佳，正報酬機率也100%。市場法人分析，從中東地緣政治與美聯儲升息預期，到韓國市場多重融資賣壓，導致市場熔斷，也引發台股市場投資人的保守情緒，台股短期上震盪難免，相對個股波動低的台股ETF可逢低分批布局。群益投信台股ETF團隊指出，統計大盤在過去單日盤中大跌逾2千點以上共有6次，以可統計的近4次資料來看，大盤在後5日、後15日、後20日、後25日、後30日平均漲幅分別為2.99%、3.82%、6.5%、10.05%、10.98%，平均上漲機率更是100%。也因此，在操作策略上，群益投信建議，採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。此外，大盤在拉回整理期間，投資人反而可以選擇具攻守兼備靈活操作特性的台股主動式ETF，因為在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政強調，即使AI前景出現挑戰，但是在目前全球算力仍明顯不足下，只要AI基建需求仍在，台灣作為算力硬體的供應者，產業位階其實較不受影響。AI帶動科技業訂單仍供不應求，長多趨勢不變，大盤後市可不看淡。因此，整體而言，AI供應鏈長短料問題將在下半年更為顯著，台廠可望同步受惠；關鍵材料包括玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板、Wafer及被動元件，多項材料短缺預計將延續至2026年底甚至2027年，因此，看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，AI應用及提高生產力族群亦看好。