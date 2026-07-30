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泰國春武里府芭達雅（Pattaya），近日發生一起恐怖失蹤案，22歲的俄羅斯籍女子黛安娜（Diana Nazimova）與17歲的弟弟羅曼（Roman Nazimova），從上週日（26日）離家後便音訊全無，警方獲報後展開搜查，人還沒找到，卻在當地一處森林挖出被拆解、分開掩埋的機車車體及零件，目前已鎖定2名有前科的可疑男子，正在擴大搜救與追緝嫌犯。根據《曼谷郵報》報導，40歲的俄國女子札莉娜（Zarina Nazimova），2018年起就定居在芭達雅一處住宅區，她的2個孩子，也就是失蹤的黛安娜及羅曼則是2021年搬來同住，姊弟2人平時主要用俄語、英語溝通，但不會說泰語。26日清晨，他們騎車離家，母親本以為只是出去買個東西，沒想到卻就此人間蒸發，她於28日報警。警方隨後調閱沿線監視器，發現兩人一路騎往高速公路方向行駛，最後身影出現在高速公路橋下的紅綠燈處。當地村民與村長透露，一名綽號「Pong」的男子與其友人「Thong」行跡詭異，其中，Pong 2個月前才剛出獄，因經常攜帶武器出沒，在當地惡名昭彰。有目擊者聲稱，曾看見Thong拿著工具，在後來機車被發現的地方挖掘，也有居民表示，過去1、2天曾聽見槍響，但不確定是否與這樁失蹤案有關。警方找上門時，發現2名嫌犯早已逃逸。屋主向警方供稱，Pong與Thong 曾在姊弟失蹤當天（26日）上午10點左右返回，全身沾滿泥濘，停留約1小時後便匆忙離去。警方循線開挖位於Thung Luang舊墓園附近的林地，果真找到了俄羅斯姊弟騎乘的機車殘骸，還分開掩埋在2個相距約100公尺的地點。目前鑑識人員已對現場所有尋獲的零件進行採證，以釐清是否涉及重大刑事犯罪，春武里府警方全面通緝涉案的Pong與Thong等人，同時集結超過200名警力，針對舊墓園及周邊林區進行地毯式搜索，全力追查失蹤姊弟的下落。原文連結：