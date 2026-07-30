如果要買入門款可以直接在蘋果官網買，如果買超過45000元機型、有中信LINE Pay卡或是想要直接折抵購機，就會建議Straight A比較划算。

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MacBook滿萬元折500

▲Straight A推出2026年BTS開學季優惠，指定MacBook Pro搭配教育價方案，可加1元購買AirPods 4主動降噪款，8月刷中信LINE Pay卡最高再享10%回饋，指定方案最高省26499元。（圖／Straight A提供）

實際試算MacBook Air高規款優惠疊加可省逾8千

建議如果要買入門款可以直接在蘋果官網買，如果買超過45000元機型、有中信LINE Pay卡或是想要直接折抵，就會建議Straight A比較划算。

▲一圖看完Straight A和官方BTS優惠比較。（圖／官方提供）

8月刷中信LINE Pay卡 最高回饋10%

高中生也能享Apple教育價

日前蘋果2026年BTS（Back to School）開學季正式開跑，不過今年回饋Apple Store禮品卡，像是購買MacBook Pro可獲得4800元、MacBook Air及指定iPad則為3200元，無法直接折抵當次購機金額，如果想要直接折抵的話，蘋果授權教育經銷商STUDIO A旗下的Straight A推出開學加碼，可滿萬元折500元還加送Hub，指定MacBook Pro也可以用1元加購AirPods 4降噪款，如果再搭配中信LINE Pay卡還可有5％～10％回饋。記者實際試算後建議，Straight A今年針對MacBook Pro推出3選1開學方案，其中第一種為每滿萬元折500元，再贈送多功能Hub，依購買機型不同，最高優惠價值可達8490元。第二種方案則是贈送開學大禮包，內容包括螢幕保護貼、鍵盤膜、清潔組、電腦包、轉接器及筆電支架，最高價值5088元。或是購買指定MacBook Pro加1元即可加購原價5990元的AirPods 4主動降噪款；也能加價1500元，升級原價7490元的AirPods Pro 3。MacBook Air則提供2選1方案，可選擇每滿萬元折500元並贈送多功能Hub，最高優惠價值3990元；或免費獲得保護貼、鍵盤膜、清潔組、電腦包、轉接器及支架等配件，最高價值5088元。以MacBook Air 13吋、10核心處理器及16GB記憶體版本為例，原價為53400元，符合資格者使用教育優惠後，價格降至50090元，先省下3310元。若選擇Straight A「每滿萬元折500元」方案，由於教育價超過5萬元，可再折抵2500元，結帳價格降至47590元，同時還能獲得多功能Hub。若在8月使用中國信託LINE Pay卡付款，單筆消費超過45000元，可適用最高5%回饋。以47590元計算，約可獲得2380點LINE POINTS；若將點數視為等值回饋，實際購機成本約為45210元。但如果是購買最入門的MacBook Air 13吋，教育價為39590元，Straight A「每滿萬元折500元」方案，折1500元再加送Hub，相較於官方直接送上3200元禮品卡，似乎有點差距。除了開學贈品，Straight A也與中國信託LINE Pay卡合作，8月1日至8月31日期間，在Straight A全台校園門市或官網使用指定信用卡付款，單筆滿45000元最高享5%回饋，單筆滿70000元最高享10% LINE POINTS回饋。信用卡回饋可與Apple教育價及Straight A開學禮同步使用。Apple官方教育優惠主要適用於大專院校學生及符合資格的教職員，Straight A則將適用範圍擴大至高中職學生及K12教師。即日起至2026年12月31日，只要持有效學生證或教職員證件，即可在Straight A全台16家校園門市及官網購買教育優惠商品。