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趙少康直言官司纏身的藍委恐剉咧等 國會是否改選應看民意

台北市長蔣萬安近日頻談倒閣，認為黨內若有共識，他樂觀其成。不過，戰鬥藍領袖、前中廣董事長趙少康昨（29）日指出，國會是否全面改選，仍須考量是否符合多數民意？並直言若讓行政院長卓榮泰繼續做，反而可能對國民黨選情有利。蔣萬安近日透露私下和藍委談倒閣，若黨內形成共識，他樂見其成，同時也頻喊話卓榮泰下台，並點名高雄市長陳其邁接任行政院長。不過，趙少康昨在《少康戰情室》中分析，「卓榮泰繼續做，對國民黨選情是有利的」，可以再觀察2年後的政治局勢。關於倒閣，趙少康直言，倒閣牽涉民眾黨態度，也可能讓近10名涉及司法案件的國民黨立委有所顧慮，因為一旦國會需要在60天內全面改選，期間若再有司法行動，恐讓選情更加複雜。趙少康更以大罷免失敗為例指出，若當初只鎖定1、2名立委，或許仍有成功機會，但一次罷免32人，容易讓選民認為勞師動眾、沒有道理。因此，國會是否全面改選，應仔細考慮是否符合絕大多數民眾支持？