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▲徐秀敏爆紅後還在章魚燒店打工的原因，竟是因為太愛吃。（圖／翻攝自YouTube@@원마이크）

Netflix韓劇《金特務：本色回歸》已在25日結局，但話題依然不斷，主演蘇志燮、崔代勳、尹敬浩等人的人氣也都跟著飆升。其中，飾演蘇志燮女兒「金敏智」的演員徐秀敏（徐貹旼）更是在出道作就直接爆紅，但沒想到她近日接受《1ma2c》訪問時，竟表示還在路邊打工賣章魚燒，她也透露超可愛原因：「我真的很喜歡吃章魚燒。」受訪影片在昨（29）日公開後，再度引發討論。《1ma2c》昨日在YouTube頻道公開徐秀敏的受訪片段，她透露在結束拍攝後，自己還在打工，「我在章魚燒攤販工作，因為我沒有特別遮住臉，大家反而都以為我只是長得像的人，還有人直接在我面前討論《金特務》，我就邊聽邊做（章魚燒）。」她也表示因為沒有跟老闆說，所以對方都嚇一跳，某次突然問她是不是有演《金特務》，她低調承認後，老闆驚訝狂問：「妳為什麼在這裡？」徐秀敏只好說：「因為我想打工…」但她也說到真正原因，「我很喜歡章魚燒」。不過徐秀敏也謙虛表示，在電視劇成功後，比起休息，她更想做點什麼，所以選擇繼續打工。徐秀敏務實的態度，以及單純想吃章魚燒的原因，也讓網友笑翻，紛紛大讚：「務實不嬌貴，單純不做作」、「想吃就去打工的理由也太可愛」、「有一種屬於自己生活的鬆弛感。」還有人入戲太深表示：「敲到頭破血流能不藥而癒的祕訣原來是章魚燒！老闆小心過幾天會被戴眼鏡的中年大叔問話。」