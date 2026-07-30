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▲佳榮泰集團總經理陳春諒表示，卸任理事長後仍將以輔導理事長的身分，協助新任理事長順利推動公會事務。（圖／業者提供）

▲新任新北市代銷公會理事長曾謀仁表示，就任後將以三大目標、四大方向推動公會發展並致力於社會公益，提升代銷業的整體形象。（圖／業者提供）

新北市不動產代銷經紀商業同業公會27日晚間於板橋希爾頓酒店舉行第八、九屆理事長交接典禮，在產官學界與會員代表見證下完成公會重要傳承。新任理事長曾謀仁表示，就任後將以「凝聚會員共識、提升產業專業、強化政策對話」三大目標，打造會員最信賴的服務平台，以及產業與政府之間最有效率的溝通橋梁。卸任理事長陳春諒回顧任內成果時表示，自己上任僅1年，就遇到被稱為「史上最嚴打房」的央行第七波信用管制，受到大環境與政策調控影響，房市至今仍面臨極為嚴峻的考驗。然而，公會雖然頂著房市逆風，會員規模卻仍持續擴大，會員參與公會活動的意願也明顯提升，凝聚力卻較過去更加緊密。陳春諒表示，公會能有今天的成果，最重要的是理監事團隊與所有會員代表，一路以來的支持與熱情參與，讓各項會務得以順利推動。他也特別感謝歷屆團隊共同努力，奠定公會穩健發展基礎，並期許公會在新任理事長的帶領下，不僅只是一個產業組織，更要成為會員彼此分享經驗、建立合作的重要平台，自己未來也將以輔導理事長的身分持續協助新團隊，與公會一同前行。接任理事長曾謀仁致詞時表示，歷任理事長已為公會建立良好的制度基礎，當選理事長對他而言，不只是榮耀，更是一份責任。特別是近年房地產業正面臨諸多新的挑戰，正是重新檢視產業價值的重要時刻，因此未來將秉持「傳承與創新」精神持續推動公會發展，讓公會成為會員最堅強的後盾，同時建立更有效率的政策溝通平台，促進產業健全發展。曾謀仁表示，新團隊將聚焦四大方向。首先，深化政策交流與法規溝通，持續向政府反映會員實務需求，協助會員掌握法令與市場變化；其次是提升會員專業競爭力，規劃市場趨勢、法規實務、AI應用、數位行銷及永續發展等專業課程；第三則是建立更完整的會員交流與資源共享平台，提升公會凝聚力；此外也將持續投入公益及社會參與，延續公會回饋社會的傳統，提升代銷產業整體形象。針對未來房市景氣，曾謀仁也以長年站在房市銷售第一線的經驗，提出自己的觀察。他表示，目前市場應定位為「調整期」，而非衰退期，尤其新北市是全台灣人口最多的第一大直轄市，具備人口規模、重大交通建設、都市更新及產業發展等長期優勢，因此對於新北房市的中長期發展仍相當看好。不過，當市場逐步回歸理性並且日趨成熟，消費者對於資訊的透明度、產品與服務品質勢必更加重視，因此未來代銷業者最大的競爭力，將不再只是銷售能力，而是專業、誠信與服務，扮演建商與購屋民眾之間值得信賴的專業顧問，進一步協助市場健康發展。曾謀仁表示，自己1993年即投入代銷業，2018年創業成立翊鼎國際行銷，接案布局遍及北中南各地，從市場調查、產品定位、品牌規劃到銷售管理，皆累積完整實務經驗，也因此更了解會員第一線經營所面臨的挑戰。未來將把企業經營理念帶入公會，以更開放、務實及有效率的方式服務會員。他強調，未來將秉持「誠信、專業、團結、創新」四大理念，攜手理監事團隊提升公會服務能量與產業影響力，期盼三年後，新北市代銷公會不只是全國規模最大的代銷公會，更能成為最團結、最專業、最具影響力的產業組織，讓會員以身為公會一員為榮，也讓社會看見代銷產業真正的專業價值。曾謀仁代銷資歷小檔案：1993年代投入代銷業，2018年創業成立翊鼎體系，2021年南下發展，於台南、高雄、嘉義皆有完整接案資歷。目前翊鼎國際行銷旗下，擁有包括翊鼎國際廣告、誼鼎廣告、寶鼎國際廣告、正群廣告、禾翊國際廣告、鑫寶盛建築行銷、佳展行銷等公司，建立北、中、南多品牌經營模式，以重視市場調查、強調產品定位、擅長建商產品規劃、提供土地開發到交屋的一條龍服務、強調教育訓練與企業文化為經營特色。