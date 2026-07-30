杰克曾在今年經典賽代表澳洲，於首戰面對中華隊出賽，中繼3局無失分，如今又與台灣結緣，來到中職投球，黃衫軍領隊彭政閔也解釋原因， 「杰克具備接近200公分的高角度出手點優勢，配球策略多元，且具備先發與長中繼的角色彈性。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

今年初舉行的世界棒球經典賽（WBC）C組預賽中，杰克代表澳洲隊登板，展現極具威壓感的投球威力。其中，在澳洲面對中華隊的關鍵賽事中，杰克中繼登板，以高角度速球搭配出色的變速球與轉速優異的球種，主投3局無失分，展現極佳的控球與出色的危機處理能力

中信兄弟領隊彭政閔表示：「杰克具備接近200公分的高角度出手點優勢，配球策略多元，且具備先發與長中繼的角色彈性。隨著杰克的正式加入，將能大幅提升中信兄弟投手陣容深度與調度空間。」

▲中信兄弟今日宣布簽下澳洲籍左投手杰克（Jack O'Loughlin），為下半季賽事增添洋投戰力。杰克目前已順利完成相關加盟手續，並投入團隊訓練，為接續的賽事做準備，展現堅實的左投壓制力。 （圖／中信兄弟提供）

中信兄弟球團今日（30日）正式宣佈，簽下澳洲籍左投手杰克（Jack O'Loughlin），為下半季賽事增添洋投戰力。杰克目前已順利完成相關加盟手續，並投入團隊訓練，為接續的賽事做準備，展現堅實的左投壓制力。現年26歲的杰克，來自澳洲阿德雷德，擁有196公分（6呎5吋）、101公斤的高大身材優勢。他早在2016年，年僅16歲時，便憑藉優異的投球天賦獲美國職棒底特律老虎隊青睞簽約，展開旅美職業生涯。在美職小聯盟體系歷練多年後，杰克於2023年底轉投奧克蘭運動家隊，並在2024年5月成功憑藉穩定表現升上大聯盟名單，完成MLB初登板，成為大聯盟歷史上第38位出身澳洲的球員。在亞洲職棒經驗方面，杰克除長期在休賽季效力於澳洲職棒（ABL）阿德雷德巨人隊外，今年上半季亦受邀加盟韓國職棒（KBO）名門三星獅隊，迅速適應亞洲打者的攻擊型態。在韓職期間，他共計擔綱17場先發、主投83.1局，展現強大的三振能力與續航力，累計飆出81次三振，場均防禦率為4.86，展現出高水準的先發投手戰力。值得一提的是，杰克更是近年澳洲國家隊的陣中主力，，最終順利拿下該場比賽的勝投，優異的國際賽壓制力令各界留下深刻印象。