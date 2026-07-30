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彰化縣議長謝典霖日前在社群平台發布一支以「唸大學有用嗎？」為題的短影音，與高中生討論升學、薪資及未來規劃，並指「未來公立大學都不用考了」等言論，引發網友熱議。不少人認為發言失當，紛紛留言狠酸「讀大學沒用，投對胎才有用」、「他能有今天的身份地位，完全跟念什麼大學無關」，還有人嘲諷他之前酒醉失態事件，稱「考大學至少可以學鏟子不要拿反」。彰化縣議會日前舉辦青年議事營，謝典霖邀請參與營隊的高中生拍攝短影音，並於28日在臉書發布影片。影片一開始謝典霖便表示，「其實未來公立大學都不用考了」，接著解釋，與1979年他出生時相比，現在出生人口剩約五分之一，一年僅約8萬名新生兒，未來升學競爭將大幅降低。影片字幕則搭配「薪水漲，自然人口就漲」等文字。隨後謝典霖逐一詢問高中生「你覺得念大學有用嗎？」「想念什麼大學？」「以後想賺多少錢？」有人表示想考警察大學，也有人說已錄取清華大學。謝典霖笑著追問「薪水5萬元真的夠用嗎？」影片最後，他介紹青年議事營是讓青年體驗擔任「一日少年議長」，並表示，「不要以為高中生只關心放假和美食，他們提出的政見，我都覺得很厲害」，還笑稱「今天帶大家來看看，有誰來挑戰我的位置」。一句話引炎上 網友留言狂酸「投對胎比較重要」卻因謝典霖的發言迅速延燒，引發大批網友批評。有人形容影片像是「紈褲子弟在調侃有理想的年輕人」，也有人直言「出生即勝出，念什麼大學」、「念大學真的沒用，有個有錢老爸或祖先比較有用」。還有網友留言嘲諷，「不用挑戰！只要有背景靠山，人人都可以當議長」、「他能有今天，跟念什麼大學根本沒關係」、「真替你姊姊感到不值」，相關留言持續發酵，讓原本宣傳青年參與公共事務的影片，意外成為輿論焦點。