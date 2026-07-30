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洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平今（30）日於主場迎戰西雅圖水手隊，繼續以「第1棒、指定打擊」身分先發登場。大谷此役不僅敲安帶動球隊攻勢，更在得分的大好機會時直接被對方敬遠，引發道奇球場一片噓聲。日本球評岩村明憲表示理解：「換作任何總教練都會做相同的決定，這也是沒辦法的事。」此外，大谷翔平近期深受膝傷困擾，前旅美投手五十嵐亮太分析，大谷目前雖因膝傷調整打擊姿勢，但本場比賽的跑壘表現已顯示狀況正逐步好轉。大谷翔平首打席雖遭到水手先發投手漢考克（Emerson Hancock）三振，但3局下半1出局後迅速調整，面對7球纏鬥後擊出右外野平飛安打。隨後大谷展現速度，配合隊友帕赫斯（Andy Pages）執行「打帶跑」戰術拔腿奔向二壘，成功撕裂對手防線推進至三壘，並藉由弗里曼（Freddie Freeman）的內野安打跑回道奇隊第2分。4局下半2人出局、二三壘有人的得分機會，水手隊總教練威爾森（Dan Wilson）直接下達故意四壞保送，不給大谷攻擊機會，瞬間引發道奇主場球迷狂發噓聲。對此，NHK BS球評岩村明憲表示理解：「換作任何總教練都會做相同的決定，這也是沒辦法的事，畢竟來的是最可怕的打者。」大谷目前仍受到左膝發炎困擾，自本月4日登板後便專心擔任打者，日前也暫緩了牛棚練投。SPOTV球評、前旅美投手五十嵐亮太觀察大谷在3局的打席時指出：「可以注意到他的打擊站姿變窄、踏步也變淺，發力雖然相對減弱，但他成功運用精湛的打擊技術來彌補力量。」不過看到大谷隨後在戰術配合中展現的俐落跑壘，五十嵐亮太也樂觀表示：「看到他這樣積極跑壘且毫無顧忌，感覺膝蓋的狀況確實正在好轉。」前一日才揮出本季第23轟的大谷，目前將重心放在以最佳狀態迎接季後賽。大谷日前受訪時曾透露，只要膝蓋還存有哪怕一點異樣感，團隊就會選擇謹慎應對，「我和球隊的共同目標，就是能在9月底以及季後賽到來時達到100%的最佳狀態。」