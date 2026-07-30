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▲▼《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》特別場特典資訊。（圖／貳貳喜喜電影股份有限公司）

集結所有15部《航海王》劇場版的《航海王映畫祭》如火如荼在台持續上映中，本周五（31日）將推出的，是首部在台灣上映的《航海王》電影《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》，片中絕無冷場的熱血場面，以及索隆與舊識薩卡的恩怨糾葛也勾起了許多影迷的回憶，再次大銀幕上映絕對是不容錯過的經典之作！2005年在台上映的《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》，是許多《航海王》台灣粉絲第一部進戲院觀看的《航海王》電影，還有粉絲分享《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》是他最喜歡的《航海王》劇場版第一名！因為第一：充滿高品質的影像感以外，第二：絕無冷場超級好看的感覺，跟早期蠟筆小新劇場版一樣威猛，第三：也是合理的使索隆進化的篇章，帥氣程度有種比現在還更強大的感覺。《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》也是第一部和唯一一部以索隆為第一主角呈現的劇場版，當年上映也讓許多粉絲被索隆帥到，是圈粉無數的經典之作！這次片商更找來專業印刷廠，精心製作推出《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》工藝海報特典，因為海報視覺本身就非常有設計感且有型，索隆帥氣拿刀，魯夫等海賊夥伴逐一映射在刀面上；加上現在最新的印刷技術：亮銀龍加上UV六色印刷和片名打凸，就獲得許多網友稱讚：「這是要我怎麼守住荷包」、「哇塞這張太神了... 打凸超好看！！」、「索隆就是帥啊～」。《航海王》一般場上映購票將搭配贈送特殊工藝的A3海報特典與角色小立牌，特別場還有設計精美的《航海王》片名金屬徽章，詳細購買與獲得方式，可至官方社群參閱。《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》敘述為了傳說中的寶劍「七星劍」，魯夫一行人抵達阿斯卡島，但本該留守的索隆卻消失了！在搜索途中，香吉士遇見了少女瑪雅，更在襲擊村子的海軍中，發現了索隆的身影，他還奪走了瑪雅手中的寶玉。同時，魯夫等人正對抗著海軍道場的教頭薩卡。究竟寶玉有何種力量？薩卡跟索隆的關係又是？百年一次的紅色滿月，真相即將揭曉！