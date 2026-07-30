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▲婦產科醫師王威揚（右）生前長期投入產婦照護，曾與護理人員拍攝院內宣傳照；離世消息傳出後，不少患者紛紛留言悼念。（圖／翻攝馨蕙馨醫療粉專）

中醫師好友證實噩耗

▲高雄市殯葬設施查詢資料顯示，王威揚醫師告別式將於8月6日在高雄市第一殯儀館福寧堂舉行，上午9時舉行公祭，隨後於中午辦理火化。（圖／翻攝自高雄市殯葬管理處網站）

南部婦產科名醫王威揚驚傳離世，據了解，王威揚生前罹患血液疾病，去年請假專心接受治療，不幸於7月27日過世，享年67歲。長年投入婦產科醫療及產婦照護，消息傳出後，不少過去曾由他產檢、接生的患者湧入社群平台悼念，感謝他多年來的照顧，網友紛紛留言哀悼，「最溫柔的好醫師沒了」，也感嘆「最近怎麼好像有好多醫師都離開了」。王威揚醫師畢業於陽明醫學大學，曾在高雄市立聯合醫院婦產科服務並擔任主任，2015年轉至博愛蕙馨醫院看診，在南部婦產科領域具有相當知名度。王威揚離世消息曝光後，多名患者在網路上表達不捨。有患者回憶，王威揚看診時相當有耐心，面對病人的疑問都會仔細解釋，假日也會到醫院查房，並曾拒收病人紅包，形容他是一名「視病如親」的好醫師。頤生堂中醫診所院長黃宏庭也證實噩耗，29日深夜發文表示，自己突然收到訃聞，打開後看見王威揚的名字，當下「愣了很久」。他回憶，過去在高雄市立聯合醫院受訓時，曾跟著王威揚看診學習，深受對方診療時展現的耐心與溫度感染；就連自家第三胎也是由王威揚親手接生，當年在產房拍下的合照，至今仍掛在家中。消息傳出後，許多醫界人士及昔日病患紛紛留言哀悼，不捨送別這名陪伴無數家庭迎接新生命的婦產科醫師。從黃宏庭公布的訃聞可見，王威揚的告別式預定於8月6日舉行，查詢高雄市殯葬管理處官網，也能找到姓名及時間相符的資料，靈位設於高雄市第一殯儀館景福廳靈區108號。