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▲Elly當時被蛞蝓爬滿全身，完美復刻了伊藤潤二畫出的蛞蝓少女。（圖／Elly IG@polarbearelly）

▲Elly還泡在水中演屍體，超級犧牲。（圖／Elly IG@polarbearelly）

最新驚悚台劇《聰明鎮》28日開播，一口氣上架10集，讓觀眾一次看個夠。小S的大女兒Elly（許曦文）在劇中飾演「蛞蝓少女」王欣雨，演技備受讚賞。昨（29）日Elly也在IG公開4年前拍戲時的幕後花絮，只見她遭遇超慘，一下跳水演屍體，一下又被蛞蝓爬滿全身，Elly全都親自上陣，讓粉絲大讚很敬業。Elly昨晚在IG發文，公開許多照片、影片，直呼這是「4年前拍攝《聰明鎮》的回憶」，自己也非常懷念。只見當時還是短髮的Elly飾演女學生王欣雨，與伊藤潤二漫畫中的角色形象非常貼近。其中一套造型則是Elly穿著學生制服，身上被蛞蝓爬滿的狼狽模樣，後來她的臉還被畫了特效妝，皮膚出現紅腫的情況。此外，Elly也有跳水的戲碼，她全程親自上陣，一頭栽進看起來相當混濁的湖水中，絲毫沒半點猶豫，讓人非常敬佩。另一段影片則拍到Elly躺在湖邊，身體一動也不動，正要被2名工人拖上岸。Elly非常入戲，完全演出屍體的沉重感，吐出蛞蝓的嘴巴也一直張開，沒有閉起來。Elly的表現讓粉絲大讚她很敬業，紛紛留言：「你演得好棒啊！好自然，心疼也欣賞王欣雨，和王爸爸的互動有幾幕都想哭」、「肯定能入圍明年金鐘新人」、「身上蛞蝓是真的嗎？」、「怎麼那麼會演啦」、「全身爬滿真蛞蝓的畫面真的讓人記憶猶新」、「短髮有小S的神韻」、「這部超好看的」。《聰明鎮》劇情講述一名單親媽媽（梁詠琪飾）帶著落榜的女兒趙佳琦（陳姸霏飾）搬進以高升學率聞名的神秘「崇明鎮」。小鎮奉行「成績優異才能生存」的殘酷法則，學生為求名校不擇手段。隨著怪誕事件接連發生、身邊同學陸續失控離奇消失，女兒將一步步揭開濃霧背後由高壓升學文化與神祕力量交織而成的恐怖祕密，展現扭曲的人性黑暗面。