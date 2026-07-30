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倒閣是為台灣止血？王鴻薇：60天空窗期恐成最大風險

中部以北區域立委較挺倒閣！不分區立委成最大變數

台北市長蔣萬安日前公開主張「倒閣」，要求行政院長卓榮泰為致癌油事件負起政治責任。廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋今（30）日公開力挺倒閣，並直言「該幹就幹」，接著更點名國民黨立委王鴻薇表態；不過，王鴻薇坦言，倒閣涉及諸多政治現實，尤其立法院若遭解散，將出現60天空窗期，甚至部分不分區立委可能因此失去立委資格。王淺秋在節目中表示，自己經過3天思考後，認為倒閣是必要選項，民進黨政府已對台灣造成「立即且危險」的傷害，若不盡快止血，情況恐怕只會持續惡化。她也分析，依照目前政治情勢，總統賴清德未必敢真的解散國會，但也提到有支持者擔憂，一旦國會解散，藍營政治人物恐將面臨大規模司法偵辦、搜索及約談，司法動作可能全面展開。對此，王鴻薇表示，若倒閣成功並導致國會解散，現任立委將立即失去資格，依法須在60天內重新改選，而這段期間將形成所謂的「空窗期」。她指出，目前立委在會期內雖然可以接受偵辦、約談，但依法不得拘提，今年初才爆發高金素梅案例；然而，一旦喪失立委身分、進入空窗期，是否可能遭司法單位以各種理由拘押，甚至等選舉結束後才釋放，都令人憂心。王鴻薇直言，不少人之所以開始討論倒閣，是因認為這已成憲政體制下最後的救濟手段。她指出，725凱道集會結束後，民進黨政府並未對食安爭議進行反省與檢討，反而由行政院政務委員陳時中召開一場莫名其妙的記者會，稱沒有第一時間全面下架涉案油品，是擔心民眾「沒東西吃」，但這樣的說法讓外界難以接受，也進一步加深社會不滿。王淺秋再度強調「該幹就幹」，一旦發動倒閣，王鴻薇恐面臨4年選5次的局面，接著又補了句：「但妳沒在怕啦！妳支持倒閣嗎？」王鴻薇則苦笑坦言，倒閣議題確實已在國民黨團內部討論許久，但目前仍未形成一致共識。她透露，自己了解的情況是，中部以北區域立委支持倒閣的比例相對較高，但還不到全面支持。王鴻薇續指，不分區立委的處境更加複雜，部分人正準備投入年底縣市長選舉，一旦國會提前改選，可能無法再角逐不分區立委；再加上國民黨已完成黨主席改選，未參選地方首長的不分區立委，也未必能再次獲得提名，因此除了考量年底選情外，黨團內仍需持續溝通，尚未達成一致立場。