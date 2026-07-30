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中信兄弟稍早宣布簽下澳洲籍左投杰克（Jack O'Loughlin），他具備196公分、101公斤高大體型，但不以高球速見長，生涯最快球速僅94英里，投球型態屬於靠出手角度與變化球搭配的怪投類型，且他與台灣緣分不少，今年經典賽才剛代表澳洲，對中華隊中繼出賽，主投3局無失分，最終還奪下勝投，其中六局上不慎對「台灣隊長」陳傑憲投出手部觸身球，造成後者骨裂退場，杰克社群一度被失控球迷洗版。杰克來自澳洲阿德雷德（Adelaide），從小展現出棒球長才、加上高大身形受到關注，2016年、年僅16歲的杰克就加入澳洲職棒（ABL）阿德雷德巨人隊，創下澳職史上最年輕先發投手的紀錄，2018年則從底特律老虎小聯盟，展開旅美生涯。杰克在老虎小聯盟時期還參與過一次無安打比賽，2019年效力短期1A康乃狄克老虎時，先發主投6局無安打，之後由隊友接力完成比賽，成為他小聯盟時期最具代表性的一場勝投。杰克在小聯盟逐漸攀升之際，2020年卻遇上疫情賽季停擺，後來轉戰奧克蘭運動家體系，經過超過6年努力、終於在2024年5月26日升上大聯盟，首戰面對太空人就主投3局、僅被打出2安打無失分，大聯盟解決的第一位打者，正是太空人隊招牌球星阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）。2024年，杰克最終於大聯盟留下4場出賽，累積9.2局被打出13支安打、6K、5保送成績單，防禦率4.66，隔年轉戰洛磯3A，並於去年回到澳職打球，今年則轉戰韓職三星獅，上半季累積17場先發、主投83.1局送出81次三振，防禦率4.86，如今季中則改加盟中信兄弟，首次來到台灣打球。杰克與台灣也頗有淵源，2026年WBC澳洲首戰面對中華隊，杰克第四局中繼上場，主投3局僅被打出1安打、2K、1保送無失分，第六局上一顆93.6英里高角度近身速球，不慎砸中台灣隊隊長陳傑憲的手部導致骨裂，這一幕當下讓不少台灣球迷心碎，一部分極端球迷甚至到杰克IG洗版。杰克雖然具備196公分身高，但不以球速見長，小聯盟生涯極速95英里、均速91英里，今年初面對中華隊，最快球速則僅93.6英里，主要透過4分之3出手搭配變速球、滑球與曲球的搭配解決打者。