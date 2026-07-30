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一艘航向巴西的國際知名郵輪品牌「嘉年華郵輪」（Carnival Cruise Line），近日爆出一起令人作嘔的食品衛生事件，一名女乘客在公共區域用餐時，竟當場拿著叉子狂刮自己破皮的香港腳，全程被其他船客目睹並被放上網，讓千萬人紛紛作嘔。對此，嘉年華郵輪官方緊急出面回應。綜合外媒報導，這起令千萬人作嘔的衛生案件，是由一名IG帳號「lucky_charmedcourt」所揭發，六部影片已累積超過三千萬次觀看，影片中可以看到該名乘客先是用手抓腳，導致白色腳皮屑紛紛掉落在地上，隨後，她竟然拿起餐桌上的叉子繼續刮腳。影片背景音可聽見，其他乘客也目睹了這個極為衝擊感官的景象，交頭接耳說道「你們也有看到那個噁心到爆的畫面嗎？」影片上傳者在貼文中標記嘉年華郵輪，並打上「香港腳婦人在郵輪上用餐叉刮腳」，她透露已向船上的客服檢舉。看過影片的網友紛紛表示反胃，並湧入留言區表達震驚與不滿。一名網友痛批「你買得起嘉年華郵輪的船票，卻買不起抗真菌軟膏和專用的不求人」；還有其他網友表示，「這就是為什麼我都用塑膠餐具吃飯」、「以後只敢自備餐具了」。嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line）則透過社群平台做出回應，先是幽默表示，「嘉年華郵輪的旅客們好，我們在此證實，叉子是用來吃東西的，而不是用來保養腳部的。我們注意到這個情況後，團隊便迅速與該位旅客處理，並將該餐具撤換銷毀。」嘉年華郵輪坦言，雖然這些影片看起來頗具幽默感，但清潔與衛生對我們來說絕不是能開玩笑的事情。「我們的船員每天都非常努力地維持全艦隊的高標準，確保所有旅客都能享受安全、乾淨且舒適的假期。」