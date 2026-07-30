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115年度中央政府總預算至今已延宕將近一年，民進黨發言人林楚茵今（30）日指出，立法院昨進行朝野協商，國民黨仍放任總召傅崐萁胡作非為，把國會殿堂變鬧劇現場，傅崐萁在協商過程中爆粗口、辱罵行政團隊，其惡形惡狀，就是不折不扣的「國會流氓」。林楚茵指出，行政院秘書長張惇涵針對翁曉玲提案凍結行政院長卓榮泰及相關人員法定薪資的荒謬內容提出說明，傅崐萁卻當場爆粗口、持續辱罵，將朝野協商變成叫罵現場。國會是人民監督政府的重要殿堂，不是傅崐萁逞兇鬥狠的地方，身為堂堂最大在野黨總召出口成髒、毫無高度，更玷汙國會殿堂。林楚茵表示，行政院院本部預算，扣除法定支出、人事費及設備投資後，真正可運用的業務費僅約3.6億元，國民黨立委提出的刪減及凍結金額卻高達7.6億元，連可運用的業務費都超額刪凍，擺明了是要刪到負數，讓行政院完全不能做事。林楚茵進一步指出，此外國民黨團還修改提案，將「無人載具產業發展統籌型計畫」的年度預算，由凍結改為全數刪除，不分軍用、民用無人載具一律砍光，擺明了只要是台灣的無人機產業，國民黨通通不允許政府加以支持；他強調，從算到變負數的預算提案，到一手扼殺台灣無人機產業的惡意修案，藍白兩黨的所作所為根本與監督無關，無非是藉由預算審查之名，行癱瘓政府、打擊產業之實。