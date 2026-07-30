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⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月30日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 14 9-5-0 0.643 - 2 台鋼雄鷹 15 9-6-0 0.600 0.5 3 味全龍 16 9-7-0 0.563 1 3 統一獅 16 8-8-0 0.500 2 5 中信兄弟 14 5-9-0 0.357 4 6 富邦悍將 15 5-10-0 0.333 4.5

⚾2026年中職全年戰績表（截至7月30日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 76 48-28-0 0.632 - 2 台鋼雄鷹 75 39-35-1 0.527 8 3 富邦悍將 75 39-36-0 0.520 8.5 4 統一獅 75 37-37-1 0.500 10 5 樂天桃猿 74 33-39-2 0.458 13 6 中信兄弟 73 25-46-2 0.352 20.5

▲3連勝的樂天桃猿今日持續交手中信兄弟，推出土投陳克羿先發，對決鄭浩均。（圖／樂天桃猿提供）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（30）日僅1場比賽，3連勝的樂天桃猿持續交手中信兄弟，推出土投陳克羿大戰兄弟「本土王牌」鄭浩均，桃猿若能延續連勝氣勢，還能順勢拉開與台鋼雄鷹的勝差。🟡桃園賽事、開賽時1835桃猿目前排名第1，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽7場，拿下3勝3敗，防禦率3.03。陳克羿本季與兄弟交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率5.00。兄弟目前排名第5，今日由土投鄭浩均掛帥，本季出賽12場，拿下3勝5敗，防禦率5.95。鄭浩均本季與桃猿交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率6.97。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍桃園球場（室外球場）氣溫：30度至31度降雨機率：20%