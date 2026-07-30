中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（30）日僅1場比賽，3連勝的樂天桃猿持續交手中信兄弟，推出土投陳克羿大戰兄弟「本土王牌」鄭浩均，桃猿若能延續連勝氣勢，還能順勢拉開與台鋼雄鷹的勝差。《NOWnews》整理出7月30日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月30日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至7月30日賽前）：
象、猿「土投大戰」 陳克羿戰鄭浩均
🟡桃園賽事、開賽時18：35
桃猿目前排名第1，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽7場，拿下3勝3敗，防禦率3.03。陳克羿本季與兄弟交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率5.00。
兄弟目前排名第5，今日由土投鄭浩均掛帥，本季出賽12場，拿下3勝5敗，防禦率5.95。鄭浩均本季與桃猿交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率6.97。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️7/30中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月30日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|14
|9-5-0
|0.643
|-
|2
|台鋼雄鷹
|15
|9-6-0
|0.600
|0.5
|3
|味全龍
|16
|9-7-0
|0.563
|1
|3
|統一獅
|16
|8-8-0
|0.500
|2
|5
|中信兄弟
|14
|5-9-0
|0.357
|4
|6
|富邦悍將
|15
|5-10-0
|0.333
|4.5
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|76
|48-28-0
|0.632
|-
|2
|台鋼雄鷹
|75
|39-35-1
|0.527
|8
|3
|富邦悍將
|75
|39-36-0
|0.520
|8.5
|4
|統一獅
|75
|37-37-1
|0.500
|10
|5
|樂天桃猿
|74
|33-39-2
|0.458
|13
|6
|中信兄弟
|73
|25-46-2
|0.352
|20.5
🟡桃園賽事、開賽時18：35
桃猿目前排名第1，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽7場，拿下3勝3敗，防禦率3.03。陳克羿本季與兄弟交手4場，拿下1勝2敗，對戰防禦率5.00。
兄弟目前排名第5，今日由土投鄭浩均掛帥，本季出賽12場，拿下3勝5敗，防禦率5.95。鄭浩均本季與桃猿交手2場，無勝敗紀錄，對戰防禦率6.97。
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️7/30中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：30度至31度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。