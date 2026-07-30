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油價補貼申請至8月底 5500輛車還沒登記

因應中東衝突牽動國際油價，行政院持續推動民生安定措施，交通部配合行政院政策，加碼辦理交通運價平穩措施，6月16日加碼計程車油價折讓補貼措施，每輛最高1萬5000元。經公路局統計至7月28日止，約94%車輛完成登記，目前尚有約5500輛計程車尚未辦理，主要集中在雙北地區的計程車行，相關申請期限至8月31日止。為協助計程車駕駛降低營運成本，減輕油料支出負擔，交通部今年5月推動計程車油價折讓補貼措施。公路局說明，每輛補貼6000元，並於6月16日再加碼補貼至每輛最高1萬5000元，經公路局統計截至7月28日止，「已有約94%車輛完成登記」、約8萬3000輛，累計補貼金額超過1億6000萬元，申請情形踴躍。公路局表示，此次「油價折讓補貼措施申請期限將至8月31日截止」，目前尚約有5500輛計程車未辦理登記，主要「集中於雙北地區計程車行」，再次呼籲目前尚未辦理登記的計程車行及駕駛朋友，把握最後申請時限，以免影響自身權益。公路局提醒，尚未辦理優惠卡或已有優惠卡但還沒登記的車行或駕駛朋友，請先擇一向中油或台塑公司辦理優惠卡登記，有關中油與台塑公司申請與登記優惠卡方式、應備文件及臨櫃申辦地點，可至公路局、油品公司網站中油公司、台塑公司查詢。