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媒體報導，國民黨擬與民眾黨共推不分區立委，且禮讓5席，力拚通過倒閣門檻。據《NOWNEWS今日新聞》了解，國民黨立委確實上週五有討論此事，但只是「玩笑話」，不過有北部立委把此事當真，更諮詢其他區域立委；不過有不分區立委相當不滿，痛斥艱困選區直接倒一片，「我們哪裡找出選將選立委？」，直呼不切實際。《中國時報》今天報導，台北市長蔣萬安日前喊出「倒閣」，有藍委構思遊說關鍵8席白委，共提不分區禮讓5席立委，爭取藍白合跨越倒閣門檻。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，倒閣一說原先是某北部立委和辦公室助理討論，後來告知台北市長蔣萬安才促成，上週五也確實不少立委在討論，也有不少人支持，更提到倘若要爭取民眾黨立委支持，應該要禮讓不分區立委。但有立委澄清，「那只是玩笑話」，單純是立委間閒聊，並非是認真的構想，沒想到有北部立委當真，更積極向其他區域立委遊說推動。一名支持倒閣的北部立委說，大部分區域立委都支持倒閣，更分析倒閣後2個月內要重選，可以和年底地方大選綁在一起，能夠拉抬艱困選區包括嘉義、宜蘭、新北、高雄的選情，說不定就翻轉了；此外，立委重選，還可以讓民進黨有意挑戰立委的議員選將被綁住，像是前綠委高嘉瑜等；更重要的是，還不一定要跟黨主席鄭麗文同台。但不分區立委則相當不滿，有人直言對選情並沒有加分，「這是要中南部倒一片嗎？艱困選區要怎麼找立委來選？」，直呼如果只是「講爽的」談倒閣嚇嚇民進黨當然可以，但搞到真有此事根本就不可能；另有一名年底九合一大選選將則說「務實一點好嗎？現在根本沒空搞倒閣？」據了解，目前包括立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文態度不明，國民黨團總召傅崐萁則持反對意見，支持倒閣立委說，鄭麗文現在缺乏戰功，倘若願意提倒閣，她也可以重提不分區立委，更提議包括不分區立委陳永康、已經連任三屆的王育敏、要選縣市長的柯志恩、謝龍介、張嘉郡、吳宗憲都可以不用排入，「這樣就有位置給民眾黨」。另名「口頭支持倒閣」立委則說，理論上支持倒閣，但實際面有很多壞處，譬如倘若重新登記，若登記前被羈押搜索不讓你登記怎麼辦？「只看好的可能覺得很爽，但真要上路就不可能只討論好的」。另有地方議員不滿表示，立委提出此訴求，根本就是要綁住要挑戰立委的議員們，藉此讓現任立委穩住位子，「根本別有用心」，無法認同。