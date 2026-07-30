韓國股市連續兩個交易日重挫，不僅KOSPI、KOSDAQ同步觸發熔斷機制，更讓大批散戶投資人陷入恐慌。有人因為「逢低加碼」卻遭遇更大跌幅，短短兩天虧損逾一成，只能縮衣節食、減少娛樂支出；也有人宣布「退出股市」，甚至在社群網站掀起「幸好沒買」的「JOMO（錯失的喜悅）」話題，反映市場情緒急速降溫。專家分析，此波跌勢已不只是技術性修正，而是投資信心快速萎縮所致，呼籲投資人避免被恐慌情緒牽著走，應回歸企業基本面進行判斷。
韓國股市連兩天熔斷 散戶信心重挫
根據中央日報報導，據韓國交易所（KRX）資料，KOSPI指數29日收跌5.98%，收在5663.23點，盤中最低一度跌至5262.77點；創業板KOSDAQ指數則下跌6.12%，收在662.68點。
值得注意的是，KOSPI與KOSDAQ已連續兩個交易日同步觸發熔斷機制，創下韓國股市首見紀錄，也凸顯市場賣壓沉重。
「昨天才加碼今天又崩」 散戶：眼前一片黑
股市急跌讓許多散戶叫苦連天。31歲上班族金先生表示，自己前一天看到股價下跌後，認為是進場好時機，因此加碼投入超過300萬韓元買股，沒想到隔天股市跌得更深，「現在眼前一片黑，已經沒有多餘資金可以再投入，只能躺平。」
25歲的李小姐則表示，自己短短兩天帳面虧損約15%，她苦笑說：「外面是酷暑，但我的股票App整片藍色，看起來像梅雨季。」看到朋友在股市上漲時就提前獲利了結，更讓她感到懊惱與羨慕。
SK海力士股價牽動辦公室氣氛 「沒人敢聊股票」
股市下跌也開始影響職場氛圍。一名30多歲女性上班族表示，公司不少同事都持有SK海力士股票，每當股價下跌，整個辦公室氣氛也跟著低迷，「最近大家都小心翼翼，幾乎沒有人敢主動提股票，空氣裡都是壓抑的感覺。」
另一名在京畿道果川工作的30歲男子則說，原本以為這輩子不會遇到比父母當年亞洲金融風暴時更嚴重的股災，「現在只要走到吸菸區，大家聊的都是虧了多少錢。」
投資被套牢 有人開始縮衣節食、取消聚餐
股價持續下跌，也讓不少投資人不得不調整日常開銷。32歲公務員朴先生表示，自己持股市值曾超過1000萬韓元，如今只剩約800萬韓元，「現在賣也不是，不賣也不是，資金全部套牢。」
為了因應財務壓力，他已開始減少晚上聚餐、壓低餐費，希望在下個月信用卡帳單到期前，股價能夠反彈。
FOMO變教訓 不少散戶宣布退出股市
也有投資人決定就此離開市場。22歲大學生姜先生表示，自己原本只投資大型績優股，自認風險相對較低，沒想到還是一天內虧損約10%，「這次真的學到教訓，不會再隨便碰股票。」
27歲上班族柳小姐則坦言，自己因害怕錯過行情（FOMO，Fear of Missing Out），跟風買進韓國半導體股，結果虧損約13%，現在每次股票App跳出通知，都讓她忍不住想哭。
社群平台上也充斥投資人哀號聲，有網友苦中作樂表示：「上個月我的月薪還買不起一股SK海力士，這個月已經買得起兩股了。」另有人曬出約9000萬韓元虧損截圖，自嘲寫下：「1億韓元退學（退出股市），大家辛苦了。」類似「人生最大的恐懼」、「全民賭場」等貼文也陸續湧現。
「幸好沒買」成新流行 JOMO心態受到關注
相較於投資人叫苦連天，這波沒有進場或提前出場的人則開始流行談論「JOMO（Joy of Missing Out，錯失的喜悅）」。
原本代表「享受錯過」的JOMO，如今被許多人用來形容「慶幸自己沒有買股票」。
26歲韓先生表示，自己一個月前因急需用錢，賣掉手上所有三星電子股票，當時不少朋友勸他不要賣，自己一度還懷疑是不是做錯決定，如今看到市場大跌，反而慶幸當時及時獲利出場。
專家：恐慌賣壓過後 績優股仍有望率先反彈
世宗大學經營學系教授金大鐘分析指出，近期韓國股市的跌勢已超過一般技術性修正，更反映市場投資信心急速萎縮。
不過，他認為，從歷史經驗來看，大幅修正後，市場往往會由基本面穩健的績優企業率先展開反彈，因此建議投資人不要被短期恐慌情緒左右，而是應回歸企業內在價值，作為投資決策的重要依據。
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根據中央日報報導，據韓國交易所（KRX）資料，KOSPI指數29日收跌5.98%，收在5663.23點，盤中最低一度跌至5262.77點；創業板KOSDAQ指數則下跌6.12%，收在662.68點。
值得注意的是，KOSPI與KOSDAQ已連續兩個交易日同步觸發熔斷機制，創下韓國股市首見紀錄，也凸顯市場賣壓沉重。
「昨天才加碼今天又崩」 散戶：眼前一片黑
股市急跌讓許多散戶叫苦連天。31歲上班族金先生表示，自己前一天看到股價下跌後，認為是進場好時機，因此加碼投入超過300萬韓元買股，沒想到隔天股市跌得更深，「現在眼前一片黑，已經沒有多餘資金可以再投入，只能躺平。」
25歲的李小姐則表示，自己短短兩天帳面虧損約15%，她苦笑說：「外面是酷暑，但我的股票App整片藍色，看起來像梅雨季。」看到朋友在股市上漲時就提前獲利了結，更讓她感到懊惱與羨慕。
SK海力士股價牽動辦公室氣氛 「沒人敢聊股票」
股市下跌也開始影響職場氛圍。一名30多歲女性上班族表示，公司不少同事都持有SK海力士股票，每當股價下跌，整個辦公室氣氛也跟著低迷，「最近大家都小心翼翼，幾乎沒有人敢主動提股票，空氣裡都是壓抑的感覺。」
另一名在京畿道果川工作的30歲男子則說，原本以為這輩子不會遇到比父母當年亞洲金融風暴時更嚴重的股災，「現在只要走到吸菸區，大家聊的都是虧了多少錢。」
投資被套牢 有人開始縮衣節食、取消聚餐
股價持續下跌，也讓不少投資人不得不調整日常開銷。32歲公務員朴先生表示，自己持股市值曾超過1000萬韓元，如今只剩約800萬韓元，「現在賣也不是，不賣也不是，資金全部套牢。」
為了因應財務壓力，他已開始減少晚上聚餐、壓低餐費，希望在下個月信用卡帳單到期前，股價能夠反彈。
FOMO變教訓 不少散戶宣布退出股市
也有投資人決定就此離開市場。22歲大學生姜先生表示，自己原本只投資大型績優股，自認風險相對較低，沒想到還是一天內虧損約10%，「這次真的學到教訓，不會再隨便碰股票。」
27歲上班族柳小姐則坦言，自己因害怕錯過行情（FOMO，Fear of Missing Out），跟風買進韓國半導體股，結果虧損約13%，現在每次股票App跳出通知，都讓她忍不住想哭。
社群平台上也充斥投資人哀號聲，有網友苦中作樂表示：「上個月我的月薪還買不起一股SK海力士，這個月已經買得起兩股了。」另有人曬出約9000萬韓元虧損截圖，自嘲寫下：「1億韓元退學（退出股市），大家辛苦了。」類似「人生最大的恐懼」、「全民賭場」等貼文也陸續湧現。
「幸好沒買」成新流行 JOMO心態受到關注
相較於投資人叫苦連天，這波沒有進場或提前出場的人則開始流行談論「JOMO（Joy of Missing Out，錯失的喜悅）」。
原本代表「享受錯過」的JOMO，如今被許多人用來形容「慶幸自己沒有買股票」。
26歲韓先生表示，自己一個月前因急需用錢，賣掉手上所有三星電子股票，當時不少朋友勸他不要賣，自己一度還懷疑是不是做錯決定，如今看到市場大跌，反而慶幸當時及時獲利出場。
專家：恐慌賣壓過後 績優股仍有望率先反彈
世宗大學經營學系教授金大鐘分析指出，近期韓國股市的跌勢已超過一般技術性修正，更反映市場投資信心急速萎縮。
不過，他認為，從歷史經驗來看，大幅修正後，市場往往會由基本面穩健的績優企業率先展開反彈，因此建議投資人不要被短期恐慌情緒左右，而是應回歸企業內在價值，作為投資決策的重要依據。