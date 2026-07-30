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阿根廷在2026年世界盃決賽延長賽以0：1不敵西班牙，賽後衝突恐讓球隊付出更大代價。FIFA已正式對阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）、後衛莫里納（Nahuel Molina）及助理教練阿亞拉（Roberto Ayala）提出襲擊相關指控，3人後續可能面臨禁賽處分。阿根廷足協也因政治布條、歧視性行為及維安問題，同步進入紀律程序。決賽於7月19日在美國紐澤西州進行，西班牙經過延長賽以1：0奪冠。終場哨響後雙方爆發混亂，莫里納被拍到擊打西班牙隊長羅德里（Rodri）腹部；帕雷德斯則抓住艾瑞克．加西亞（Eric García）頸部，並將對方推倒。阿亞拉也被指控掐住奧爾莫（Dani Olmo）的脖子。帕雷德斯面臨3項襲擊指控，莫里納則被控襲擊及違反運動道德，阿亞拉也有1項襲擊指控。阿根廷中場阿爾馬達（Thiago Almada）與西班牙中場加維（Gavi），則因賽後衝突遭控不當行為。阿亞拉事後公開道歉，但表示自己是因為奧爾莫出言挑釁才做出反應。奧爾莫隨後拒絕接受道歉，並指控阿亞拉說謊，否認自己曾說過引發衝突的言論。阿根廷在4強以2：1擊敗英格蘭後，球員曾在場上高舉寫有「馬爾維納斯群島屬於阿根廷」的布條。該群島由英國實際控制，英國稱為福克蘭群島，主權問題長期是兩國政治爭議焦點。FIFA認為相關行為可能違反禁止在賽事場合進行政治示威的規定。阿根廷足協還被控涉及歧視性口號與手勢、比賽延遲開踢、違反賽事及安全程序、球迷投擲物品，以及球隊與觀眾展示不當訊息等多項違規。FIFA已給予被控人士及阿根廷足協提出說明的機會，之後將由紀律委員會作出裁決。