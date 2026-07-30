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▲浜崎真緒（左5）發文分享港劇《你的保安 李寶安》的開鏡儀式現場。（圖／翻攝自浜崎真緒FB）

日本前AV女優濱崎真緒（浜崎真緒），在2024年8月退役後改當DJ，今年5月取得香港身分證便定居香港。日前她被粉絲問為什麼不到台灣發展，她誠實回應：「台灣店家（給我的）工資，是我現在全亞洲最低的。」引發外界熱議。而近日她宣布將首度演港劇，還本色出演AV女優，她也在昨（29）日發文親揭最難挑戰就是廣東話對白。據港媒報導，浜崎真緒將首度拍攝港劇《你的保安 李寶安》，並於昨日出席開鏡儀式。據悉，她這次的角色是「AV女優」，等於是本色出演她的過往工作。而浜崎真緒也在昨日於FB發文，分享開鏡儀式現場，「我今次的角色是『真崎浜緒』，第一次參與香港電視劇拍攝，這次最難的挑戰是會以廣東話對白，努力努力。」浜崎真緒也在開鏡儀式現場，用中文及廣東話向大家打招呼，雖然發音還不熟悉，但她也承諾會繼續練習，粉絲也紛紛為她鼓勵，「努力向上的人去到哪里都是發光，加油！」、「妳的國語比我還好」、「中文越說越好了」、「初次上港劇，一定支持妳。」浜崎真緒退休後，不少台灣粉絲常問她為何不來台發展，濱崎真緒日前在FB發文指出「日本女優長住在台灣價值會變低」。接著她提到生活環境，表示台灣處在地震帶上，跟日本一樣容易發生地震災難，不是理想的長居地點。除此之外，浜崎真緒也直言：「你們經常說中國要打過來，那我為什麼要選一個將會打仗的地方？」最後，濱崎真緒誠實地說，台灣給她的DJ薪資是全亞洲最低，並反問粉絲：「那我應該來台灣嗎？倒不如你們給我知道，台灣有什麼能給我發展？」引來兩派爭論。