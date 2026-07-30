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洛杉磯道奇隊今（30）日在主場迎戰西雅圖水手隊，大谷翔平繼續擔綱「第1棒、指定打擊」，單場繳出3打數2安打、1打點以及1次故意四壞保送的優異表現。大谷翔平已經連續3場比賽敲出長打、連續2場有打點進帳，加上終結者迪亞茲（Edwin Díaz）的回歸，幫助道奇以4：2擊敗水手，順利終結近期2連敗，本季戰績來到68勝40敗，持續穩坐國聯西區龍頭。大谷翔平首打席雖遭到水手先發投手漢考克（Emerson Hancock）三振，但3局下半迅速調整，面對7球纏鬥後擊出右外野平飛安打，並靠著積極走位與隊友帕赫斯（Andy Pages）、弗里曼（Freddie Freeman）的安打串聯跑回道奇隊第2分。4局下，2人出局、二三壘有人時，水手隊總教練再度選擇敬遠大谷，但也讓下一棒的帕赫斯擊出內野安打再添1分。到了6局下半，面對水手中繼投手拉卡（Michael Rucker），大谷在滿球數下將外角直球擊成左外野方向、初速高達178.9公里（111.2英里）的適時二壘安打，送回一壘上的隊友，為道奇鎖定勝局。回到主場後的近2場比賽，大谷累計7打數5安打、灌進4分打點，打擊狀態火燙。除了打線發揮，道奇先發左投勞爾（Eric Lauer）表現同樣相當出色，主投6局僅被敲出1支安打無失分，順利收下個人本季第6勝，也延續了加盟道奇以來連續9場登板「不敗」的強運紀錄。比賽另一個焦點則是道奇守護神迪亞茲（Edwin Díaz）。在經歷右肘手術並缺陣101天後，迪亞茲於9局上重返大聯盟投手丘，雖然失掉1分但順利守住勝果，收下本季第5次救援成功。