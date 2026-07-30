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▲豆芽透露接下來已經幫女孩們接了許多工作和安排，期許她們未來以不同面貌跟大家見面。（圖／小魔女啦啦隊臉書）

台灣職業排球聯盟臺中連莊專屬啦啦隊「小魔女啦啦隊」去年成立，昨（29）日官方卻發文向總監豆芽及全員告別，讓大批粉絲錯愕：「整團全沒了？」、「整隊不見真的猛。」而豆芽隨後發文透露內幕，表示一開始因為預算問題、希望有韓援，人員貴精不貴多，而她也不希望女孩們成為價格戰的犧牲品，儘管後來她願意降價甚至離職，最終結果仍不如預期。對於女孩們的未來動向，豆芽透露已接了許多工作和安排，期許她們未來以不同面貌跟大家見面。「小魔女啦啦隊」去年剛成立，並加入金吉娜、廉世彬、高佳彬以及吳瑞律4位韓籍隊員，然而昨日卻驚傳整團啦啦隊離開，讓球迷錯愕。對此身為啦啦隊總監的豆芽，昨日深夜感性發文，坦言接下挑戰壓力非常大，面對外界的質疑聲浪，她覺得「只要把啦啦隊做好，做到有質感，排球迷會漸漸喜歡上啦啦隊的。」豆芽也透露，一開始因為預算問題，再加上希望有韓援的狀況下，啦啦隊員「貴精不貴多」，這也讓每個小魔女都有機會被球迷記住。然而，在啦啦隊市場的激烈競爭下，她不希望最後淪為價格戰，更不希望小魔女成為犧牲品，豆芽表示：「我可以接受降價，也願意離去，只希望球團可以留住已經有粉絲支持的小魔女們。」只可惜結果未盡人意。雖感到遺憾，不過豆芽認為「金子總是會發光的」相信以女孩們的顏值跟能力，總有一天會被更多人看到，讓某些人後悔。而豆芽也承諾，小魔女不會消失，「沒有保護好她們，是我最難過也最遺憾的部分。」但接下來已經幫大家接了許多工作和安排，期許她們未來以不同面貌跟大家見面，豆芽強調：「我會對她們負責，努力不讓她們失業的。」貼文一出引來許多球迷鼓勵。